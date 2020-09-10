У МВС вигадали ще один спосіб ловити порушників ПДР

В Україні поліція ловитиме порушників ПДР новим способом (фото: РБК-Україна)

Поліція починає приховане "полювання" на лихачів на дорогах

В Україні на дорогах з'являться спеціальні поліцейські патрулі без розпізнавальних знаків і символіки, які під час руху виявлятимуть випадки перевищення швидкості водіями.

Розпізнати в "фантомних патрулях" правоохоронців буде неможливо. Про це на брифінгу розповів заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Таких "мисливців" на лихачів із пристроями вимірювання швидкості в русі виведуть на траси до кінця року.

Білошицький повідомив, що вже оголосили тендер на купівлю чотирьох програм вимірювання швидкості автомобілів патрульними машинами під час руху.

Прилади дозволять вимірювати швидкість автомобілів, що рухаються як у попутному напрямку, так і в зустрічному.

Планується, що спочатку їх буде тільки чотири, але вже до кінця 2023-го кількість "фантомних патрулів" сягне кількох сотень.

Як зазначив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, в Україні система контролю швидкості на дорогах буде складатися з декількох частин:

напівавтоматичні камери - радари TruCAM;

стаціонарні камери автофіксації порушень ПДР (зараз їх 50 та закуплені ще 220);

"фантомні патрулі".

Відео: В Україні з'являться "фантомні патрулі", які будуть ловити порушників ПДР

Раніше ми писали про те, що в Україні на дорогах стало більше радарів TruCAM і розповідали, де саме перевіряють швидкість.

Також нещодавно в МВС пояснили, чи можуть без пояснень зупиняти та оглядати авто.