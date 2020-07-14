У полиции появились новые полномочия: что светит водителям

Полиция получила новые полномочия (Фото: РБК-Украина)

Сотрудники полиции получили новые полномочия в отношении водителей

В Украине добавили новые полномочия для сотрудников полиции. Теперь они имеют право останавливать автомобиль без уважительной причины. Это значит, что водителя могут остановить без нарушения ПДД, а просто для профилактики или проверки документов.

Расширение полномочий закреплено в законопроекте №2695, который депутаты Верховной рады приняли в первом чтении. Отмечается, что в процессе остановки сотрудники полиции могут найти дополнительные нарушения, за которые водителю может быть выписан штраф. Об этом сообщается на портале "Дорожный адвокат".

Ранее останавливать водителей полиция имела право только в случае нарушения Правил дорожного движения и это было закреплено в законе №35 "О национальной полиции". Теперь полиция может потребовать остановки транспортного средства без причины.

Профилактические остановки транспортных средств и проверка водителей на состояние опьянения полицией будет проводиться без всяких оснований. Сотрудники правоохранительных органов имеют право руководствоваться только организационно-распорядительным актом начальника полиции, который будет опубликован на сайте Национальной полиции в ближайшее время.

После остановки транспортного средства сотрудник полиции имеет право проверить документы, автомобиль и водителя на выявление любых других нарушений. При необходимости водителю будет выписан штраф.

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