У МВС пояснили, чи можуть без пояснень зупиняти і оглядати авто

Поліція в Україні (фото: РБК-Україна)

Радник глави МВС назвав чіткі правила зупинки машин поліцією

В Україні поліція може зупиняти авто тільки в певних випадках, але не рідко правоохоронці проводять огляд транспорту навіть без пояснень. Хоча таких повноважень "копи" наразі не мають, бо депутати Верховної Ради схвалили відповідний проект закону тільки в першому читанні.

Радник глави МВС Володимир Мартиненко розповів в ефірі каналу "Україна 24", що на цей час є чіткі певні правила зупинки машин поліцією.

Так він відповів на скарги водіїв, що їх авто зупиняють поліцейські без видимих причин, перевіряють без понятих і заявляють, що все по закону.

"Насправді у нас є кілька причин для зупинки транспортного засобу, серед цих причин є, в тому числі відпрацювання. Наприклад, транспортного засобу, що, за оперативною інформацією, знаходиться в угоні, або якщо на ньому пересуваються злочинці чи ті, хто має відношення до злочину", - розповів радник.

При цьому Мартиненко зауважив, що в тому пакеті законів, що міністерство внутрішніх справ ініціювало у парламенті (законопроект №2695) вказані додаткові причини зупинки машин для перевірки.

"Поки що якщо немає причини для зупинки, то зупиняти поки не можна. І це дещо обмежує ефективність роботи поліцейських. Але все ж тут до кожної ситуації треба підходити окремо", - заявив радник Авакова.

Таким чином, "копи" спочатку мають надати аргументацію, перед тим як попросити відкрити бардачок, багажник, виймати та показувати речі.

"Потрібно, щоб аргументація була обов'язково, і в принципі цю інформацію не завжди навіть озвучують водієві. А тут саме стоїть питання про те, що якщо водій нічого не порушив і в нього немає нічого забороненого, то тут я не бачу особливої проблеми, наприклад, відкрити багажник, показати бардачок", - розповів Мартиненко.

Також радник міністра додав: "Інша справа, коли це вже переходить нормальні здорові рамки та доходить вже не до огляду, а до обшуку".

Раніше повідомлялося, що українським водіям восени можуть дозволити перевищувати швидкість за деяких умов.

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