Умер всемирно известный рэпер DMX: его песни звучали на всех дискотеках

"DMX, хип-хоп исполнитель, который прославился песнями "Ruff Ryders 'Anthem", "Party Up (Up in Here)"... Скончался, согласно заявлению его семьи. Ему было 50", - говорится в сообщении.

Музыкант умер в больнице, куда попал около недели назад из-за сердечного приступа.

"Эрл был воином, который сражался до самого конца. Он любил свою семью всем сердцем, и мы дорожим временем, которое провели с ним", - говорят близкие музыканта.

Из некоторых источников известно, что Эрл Симмонс попал в больницу после передозировки наркотиками, где все это время был в вегетативном состоянии.

Первый трек DMX прозвучал на радио в 1992 году. На первых строчках хит-парада Billboard 200 подряд дебютировали шесть его альбомов.

Самые известные хиты музыканта, которые звучали на всех дискотеках

DMX - Party Up (Up In Here)

DMX - X Gon' Give It To Ya

DMX - Where The Hood At? (Dirty)

DMX - Ruff Ryders' Anthem

DMX - Slippin'