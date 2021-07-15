Музиканта легендарної рок-групи знайшли мертвим: їх "платинові" пісні знали всі

"Мені тільки що подзвонили... Джефф ЛаБар, мій батько, мій герой, мій ідол, помер сьогодні. Зараз у мене немає слів. Я люблю тебе, тато!"- написав син рок-музиканта.

Фото: Джефф ЛаБар з сином (instagram.com)

За даними ресурсу TMZ, родичі та друзі Джеффа не могли зв'язатися з ним останні кілька днів. 14 липня музиканта знайшла мертвим у квартирі в Нешвіллі його перша дружина.

ЛаБару було 58 років, причини смерті поки не називаються.

Чим прославилася Cinderella

Американська група з Філадельфії була сформована в 1983 році. Але Джефф ЛаБар приєднався до них в 1985-му. Спочатку вони грали в клубах Пенсільванії. Якось на виступі групи в одному з клубів хлопців примітив Джон Бон Джові, який і порекомендував їх великій звукозаписній компанії.

Перший альбом групи, відомої своїм глем-стилем, Cinderella Night Songs вийшов в 1986. Він за шість тижнів став "золотим", а трохи пізніше завдяки синглам "Nobody's Fool" і "Somebody Save Me" - "платиновим".

Ще один хіт гурту "Don't Know What You Got" (Till It's Gone) з альбому 1988 року "Long Cold Winter" потрапив в десятку чарту Billboard 200.