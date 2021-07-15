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Музиканта легендарної рок-групи знайшли мертвим: їх "платинові" пісні знали всі

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Четвер 15 липня 2021 13:12
Музиканта легендарної рок-групи знайшли мертвим: їх "платинові" пісні знали всі Фото: Гітарист Cinderella Джефф ЛаБар помер у США (facebook. com. radiobeat)
Автор: Світлана Мащенко

Гітарист легендарної американської рок-групи Cinderella Джефф ЛаБар помер за загадкових обставин. Їх "платиновий" хіт 80-х "Nobody's Fool" був дуже популярний у нас.

Про смерть музиканта повідомив у Instagram його син Себастіан.

"Мені тільки що подзвонили... Джефф ЛаБар, мій батько, мій герой, мій ідол, помер сьогодні. Зараз у мене немає слів. Я люблю тебе, тато!"- написав син рок-музиканта.

Музиканта легендарної рок-групи знайшли мертвим: їх &quot;платинові&quot; пісні знали всі

Фото: Джефф ЛаБар з сином (instagram.com)

За даними ресурсу TMZ, родичі та друзі Джеффа не могли зв'язатися з ним останні кілька днів. 14 липня музиканта знайшла мертвим у квартирі в Нешвіллі його перша дружина.

ЛаБару було 58 років, причини смерті поки не називаються.

Чим прославилася Cinderella

Американська група з Філадельфії була сформована в 1983 році. Але Джефф ЛаБар приєднався до них в 1985-му. Спочатку вони грали в клубах Пенсільванії. Якось на виступі групи в одному з клубів хлопців примітив Джон Бон Джові, який і порекомендував їх великій звукозаписній компанії.

Перший альбом групи, відомої своїм глем-стилем, Cinderella Night Songs вийшов в 1986. Він за шість тижнів став "золотим", а трохи пізніше завдяки синглам "Nobody's Fool" і "Somebody Save Me" - "платиновим".

Ще один хіт гурту "Don't Know What You Got" (Till It's Gone) з альбому 1988 року "Long Cold Winter" потрапив в десятку чарту Billboard 200.

Cinderella не випускали нових альбомів з моменту релізу Still Climbing в 1994 році, проте в 2010 році група знову почала давати концерти. Останні пару років колектив не був активний, а фронтмен команди Том Кіфер займався сольною кар'єрою.

В інтерв'ю в 2016 році ЛаБар зізнавався, що перерва у творчості Cinderella пов'язана в тому числі з його проблемами з алкоголем, які викликали розлад в колективі.

Відзначимо, що у ЛаБара був свій сольний проект, він встиг випустити одну платівку під назвою One For The Road в 2014 році.

Відео: легендарна Nobody's Fool групи Cinderella

Відео: Cinderella-Somebody Save Me

Відео: Cinderella-Don't Know What You Got (Till It's Gone)

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