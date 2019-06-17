Музыкальное обращение к Зеленскому "порвало" сеть: с юмором и в точку

Владимиру Зеленскому посвятили забавную песню
Владимир Зеленский стал героем веселой песни. Забавное музыкальное обращение к президенту Украины записал известный блогер, журналист, фронтмен группы NRavitsa Planet Иван Марунич. Свой видеоролик, который уже “порвал” социальные сети, он подписал так: "Терміново! Звернення до Президента України Зеленського В.О".
Для обращения Иван переделал популярную композицию группы MACHETE “Нежность“.
Иван Марунич записал музыкальное обращение к Зеленскому
Текст музыкального обращения к Владимиру Зеленскому:
Когда увидел тебя первый раз, этот смех,
Я сразу вспомнил наших всех,
Все эфиры "Квартала", съемки "Рассмеши комика"
Но месяц назад ты ушел из родного домика.
Мы начинали мечтать, наш путь к успеху,
Женя Кошевой вместо тебя ведущий теперь "Квартала" и "Лиги смеха",
Но чего-то не хватает, твоего голоса, похоже,
Я сейчас говорю, вспоминаю, а у меня мурашки по коже…
При твоем правлении реформы уже реально ощутимы,
При тебе даже заиграла, наконец-то, сборная Украины,
Но и этого тебе показалась мало, и ты добавил немножко –
И в футбол теперь заиграла еще и молодежка.
Я стою на сцене, теперь я главный в "Квартале",
Так было и раньше, просто все не замечали,
Но ставки повышаются, этому все рады,
Прикиньте, даже Юзик идет в депутаты…
Ай, больно, ай…
Дай мне должность.
20 июня я пойду на концерт группы MACHETE,
Буду смотреть выступление, а про себя думать: "Вова, где ты?"
Пока я на концерте в Зеленом театре ловлю вибрации,
Ты сидишь и работаешь в своей администрации.
Если ты дашь мне шанс, я приму его с открытым сердцем,
И, наверное, создам еще одно министерство -
Министерство добра и счастья, его нам так не хватает,
Ведь, как говорит Олег Винник, много счастья не бывает.
Я порешаю все быстро, возьму замом Степу,
Я буду министром, а он вместо меня будет ходить на работу,
И мы будем неустанно издавать указы днем и ночью,
Мы обязуем всех быть счастливыми – хочешь ты этого или не хочешь.
Я недавно вот посмотрел про Чернобыль сериал,
И знаешь, я понял то, чего раньше не замечал,
Вне зависимости от обстоятельств, мы должны с тобой оставаться в связке сильной:
Я навеки твой Легасов, ты навеки мой Щербина.
Дай, дай мне дай...
Дай мне должность…
“Станом на червень 2019 року близько 5000 українських гумористів та музикантів не пішли в політику… Бережіть їх…“ - добавил в конце обращения Иван.
Пользователи соцсетей активно комментируют видео и в очередной раз восхищаются талантом Марунича.
Отметим, что лайк под видеообращением поставила и первая леди Елена Зеленская. А вот реакции от Владимира Александровича пока что не последовало.
Напомним, ранее мы писали о том, что близкая подруга Зеленского прокомментировала его уход в политику.
А также рассказывали о том, что Зеленский передумал ездить на работу на велосипеде.