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Близкая подруга Зеленского прокомментировала его уход в политику

STYLERПерсоны    16.06.2019 - 17:57
Близкая подруга Зеленского прокомментировала его уход в политику
Могилевская прокомментировала президентство Зеленского (фото: РБК-Украина)

Наталья Могилевская считает, что Зеленский создан для большего, чем "Квартал" и кино

Наталья Могилевская, которая недавно взбудоражила украинцев неожиданным признанием в любви, прокомментировала президентство Владимира Зеленского. Как известно, украинская певица и новоиспеченный гарант – друзья. Екатерина Осадчая решила узнать у Могилевской, что она думает по поводу его ухода в политику. Об этом рассказывается в "Светской жизни".

Наталья Могилевская не по наслышке знает, что, когда артист идет в политику, то у него могут начаться определенные проблемы. Однако в отношении Зеленского певица выразила надежду, что ему все удастся на этом ответственном посту.

"Будда также пел. Священный человек и мастер для половины мира был певцом, Рейган был актером. Это просто о предназначении. Если твое предназначение петь, то ты так и будешь петь до конца жизни. А возможно пение для тебя было лишь ступенькой для того, чтобы пойти дальше. Поэтому, мне бы очень хотелось верить в то, что для Зеленского это был просто такой шанс стать президентом. Кино и "95 квартал". Но более серьезные дела, я надеюсь, он сделает в роли президента и это его предназначение", - прокомментировала Могилевская.

 

Могилевская прокомментировала президентство Зеленского (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Могилевская прокомментировала президентство Зеленского (видео: youtube.com)

Напомним, что ранее Наталья Могилевская в кожаном наряде не на шутку взбудоражила сеть.

До этого Наталья Могилевская оторвалась на вечеринке в честь открытия одного из киевских заведений и даже встала за диджейский пульт.

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