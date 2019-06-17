Музичне звернення до Зеленського "порвало" мережу: з гумором і в точку

Володимир Зеленський став героєм веселої пісні. Кумедне музичне звернення до президента України записав відомий блогер, журналіст, фронтмен групи NRavitsa Planet Іван Марунич. Свій відеоролик, який вже "порвав" соціальні мережі, він підписав так: "Терміново! Звернення до Президента України Зеленського В. О".

Для звернення Іван переробив популярну композицію групи MACHETE “Ніжність“.

Іван Марунич записав музичний звернення до Зеленському

Текст музичного звернення до Володимира Зеленського:

Коли побачив тебе перший раз, цей сміх,

Я відразу згадав наших всіх,

Всі ефіри "Кварталу", зйомки "Розсміши коміка"

Але місяць тому ти пішов з рідного будиночка.

Ми починали мріяти, наш шлях до успіху,

Женя Кошовий замість тебе ведучий тепер "Кварталу" і "Ліги сміху",

Але чогось не вистачає, твого голосу, схоже,

Я зараз кажу, згадую, а у мене мурашки по шкірі...

При твоєму правлінні реформи вже реально відчутні,

При тобі навіть заграла, нарешті, збірна України,

Але й цього тобі здалася мало, і ти додав трошки –

І у футбол тепер заграла ще й молодіжка

Я стою на сцені, тепер я головний в "Кварталі",

Так було і раніше, просто все не помічали,

Але ставки підвищуються, цьому всі раді,

Прикиньте, навіть Юзик йде у депутати...

Ай, боляче, ай...

Дай мені посаду.

20 червня я піду на концерт групи MACHETE,

Буду дивитися виступ, а про себе думати: "Вова, де ти?"

Поки я на концерті в Зеленому театрі ловлю вібрації,

Ти сидиш і працюєш у своїй адміністрації.

Якщо ти даси мені шанс, я прийму його з відкритим серцем,

І, напевно, створю ще одне міністерство -

Міністерство добра і щастя, його нам так не вистачає,

Адже, як каже Олег Винник, багато щастя не буває.

Я порешаю все швидко, візьму заступником Стьопу,

Я буду міністром, а він замість мене буде ходити на роботу,

І ми будемо невпинно видавати укази вдень і вночі,

Ми будемо змушувати всіх бути щасливими – хочеш ти цього чи не хочеш.

Я от нещодавно подивився про Чорнобиль серіал,

І знаєш, я зрозумів те, чого раніше не помічав,

незалежно від обставин, ми повинні з тобою залишатися в зв'язці сильній:

Я навіки твій Легасов, ти навіки мій Щербина.

Дай, дай мені дай...

Дай мені посаду...

“Станом на червень 2019 року близько 5000 українських гумористів та музикантів не пішли в політику... Бережіть їх...“ - додав в кінці звернення Іван.

Користувачі соцмереж активно коментують відео і в черговий раз захоплюються талантом Марунича.

Посміялася від душі

Божественно!

Іване... Це чудово! Ну і Ярослав Малий теж, бляха, гарний на приспівах.

Молодець! З гумором і в точку. Мені подобається.

Ваня, ти переплюнув "Охорона, отмєна"

Це геніально. Коли можна взяти автограф?

Розплакалася. Куди там Емінему... Скріншот коментарів (facebook.com/ivan.marunych)

Скріншот коментарів (facebook.com/ivan.marunych)

Зазначимо, що лайк під відеозверненням поставила і перша леді Олена Зеленська. А ось реакції від Володимира Олександровича поки що не було.

Скріншот (facebook.com/ivan.marunych)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що близька подруга Зеленського прокоментувала його похід у політику.

А також розповідали про те, що Зеленський передумав їздити на роботу на велосипеді.