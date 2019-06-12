ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Зеленский не обещал снижения тарифов: у президента сделали странное заявление

STYLERЖизнь    12.06.2019 - 17:03
Зеленский не обещал снижения тарифов: у президента сделали странное заявление
Андрей Герус из команды Зеленского (скриншот из видео)

Андрей Герус заявил, что Зеленский не обещал снижать тарифы перед выборами, чем разозлил сеть

Владимир Зеленский перед выборами президента не обещал снижения тарифов для населения. Об этом в интервью Bihus.info сказал представитель президента в парламенте Андрей Герус.

По словам чиновника, Владимир Зеленский "нигде не обещал" снижение тарифов напрямую. При этом, отметил Герус, гарант понимает, что "это является проблемой".

Зеленский не обещал снижения тарифов: у президента сделали странное заявление

Скриншот

"Если посмотреть, что именно говорил Зеленский в ролике про тарифы, то там он заявлял о необходимости увеличить добычу газа, нам нужно инвестировать. Когда мы прекратим импортировать газ и станем экспортером, тогда цена на газ в нашей стране упадет на 20-30%, а может, и больше", - сказал он и подчеркнул, что у Зеленского "не обещали снижение тарифов, чтобы избежать популизма".

Герус также добавил, что Зеленский шутил о тарифах, что они высокие, о скандальном "Роттердам+", что это не справедливо, что это коррупционная формула, но "прямых обещаний он не давал".

"Конечно, люди где-то в полунамеках хотят видеть то, что они хотят видеть", - резюмировал эксперт по тарифам.

Герус заявил, что Зеленский не обещал снижения тарифов в Украине

Это заявление Андрея Геруса, мягко говоря, удивило многих пользователей социальных сетей.

  • Ні обіцянок, ні пробачень...
  • Снова "Я вам ничего не должен!"
  • "Он никогда никому ничего не обещал", "она работает" и т. д. А вы ожидайте

Зеленский не обещал снижения тарифов: у президента сделали странное заявление

Скриншот

  • Вы еще не знаете ЗЕ-ского! ЗЕ-ский вас всех продаст, купит, и снова продаст, но уже дороже!.. Тем более, что он вам не обещал ничего - это вы все сами придумали.
  • Герус - обычный прихвостень олигархата.
  • Чому ж Герус сором'язливо мовчав і посміхався під час віборчоi кампанii? Хай би тоді розповів, що це популізм обіцяти швидке зниження тарифів. 

Зеленский не обещал снижения тарифов: у президента сделали странное заявление

Скриншот

Напомним, что КСУ рассматривает указ Зеленского о роспуске Верховной Рады.

Ранее мы писали о том, что в списки партии "Слуга народа" на выборах в парламент внесли никому не известную 25-летнюю дочь бизнесмена Ирину Панченко.

Герус разъяснил позицию Зеленского по тарифам Скандал с блондинкой-мажоркой в партии Зеленского получил продолжение
Новости Украины Владимир ЗеленскийАндрей Герус
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь