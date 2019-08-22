Музика поза політикою: Притула жорстко висловився про дует Анна-Марія

Притула наїхав на дует Анна-Марія (Колаж РБК-Україна)

Притула поставив суспільству одне просте питання

Сергій Притула, відомий український шоумен і телеведучий, прокоментував ситуацію з дуетом ANNA MARIA, які зібралися представляти Україну на фестивалі "Нова хвиля" в Сочі.

Сергій Притула нагадав історію зі скандалом після Нацвідбору на Євробачення, коли сестри Опанасюк зганьбилися під час інтерв'ю і зазначив, що дівчата нарешті визначилися зі своїми пріоритетами.

"С-стабільність. "Якщо б постало питання – вибирати конкурс або батьків, ми, як і будь-яка нормальна людина, вибрали батьків", - сказали мені в лютому цього року учасниці дуету Анна-Марія, які зібралися "гідно представити Україну" на конкурсі "Нова хвиля" в Росії. Давайте порадіємо за дівчат. Вони, нарешті, визначилися зі своїми пріоритетами", - написав шоумен і додав питання до суспільства.

"Але у мене виникло одне питання до суспільства. Якщо завтра якась пара з України полетить в Бельгію на міжнародний зліт свингерів, щоб по****атися з шведами, турками, єгиптянами і канадцями – це можна трактувати, як спосіб "гідно представити Україну", чи, все ж, приймати це як приватну ініціативу? А то я щось не зовсім розумію, хто делегував дівчат представляти Україну?! Музика поза політикою, да-да-да", - написав Сергій Притула

Скріншот поста (facebook.com/serhiyprytula)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Сергій Притула відверто розповів про свої проблеми зі здоров'ям та операцію.

А також розповідали про те, що у дуету " Анна-Марія виявили багатство в окупованому Криму.