MUZVAR AWARDS 2023: де і коли дивитися ефір грандіозної музичної премії

РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на організаторів дійства розповідає: де, коли і як можна дивитися телеверсію премії.

Коли, де і як дивитися телеверсію премії MUZVAR AWARDS 2023

Прем'єра шоу відбудеться у вівторок, 31 жовтня, о 19:00 на телеканалі "МУЗВАР".

На глядачів чекають 14 унікальних виступів артистів, які створюють українську музику сьогодення.

Додамо, що музичний канал "МУЗВАР" доступний для перегляду зокрема на медіаплатформі MEGOGO за цим посиланням.

Що побачать глядачі

На глядачів чекає зокрема грандіозний виступ Jamala. Вона презентує твір "KENE ALDI ĞAM BENİ" з легендарного альбому QIRIM у супроводі Національного камерного ансамблю "Київські солісти".

Анна Трінчер та DEMCHUK вперше на телебаченні заспівають разом свій романтичний дует "Цілуй", який вже став хітом соцмереж.

Особливим виступом глядачів зачарує гурт Schmalgauzen, який виконав композицію на вірш Миколи Вінграновського "І замалий і неширокий".

Також у концерті глядачі зможуть побачити виступи Alyosha & Vlad Darwin, PROBASS ∆ HARDI, Tember Blanche, POSITIFF, Оля Цибульська, СКАЙ, NK та SWOIIA, KAZKA та MONATIK, який відкрив церемонію нагородження своїм маш-апом відремонтованих пісень.

MUZVAR AWARDS 2023 (фото: instagram.com/kanvajournal)

Завершенням телевізійної прем'єри стане великий спільний номер 19 молодих артистів, які наразі є новим диханням української музики.

MUZVAR AWARDS 2023 (фото: instagram.com/kanvajournal)

"Фактично, це можна назвати одним з рекордних номерів для українського телебачення. 19 артистів безперервно виходили на сцену, вони взаємодіяли між собою, ми хотіли розкрити повну палітру нової української музики - від тін-попу до року та естради. Ми вдячні режисерській команді за професійний підхід до такого вагомого виступу. Сподіваємося, що це увійде в історію", - прокоментували співзасновники "МУЗВАР" Олексій Донцов та Юліан Новак.

Олексій Донцов і Юліан Новак​​​​​​​ (фото: instagram.com/kanvajournal)