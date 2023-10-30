Маловідомі факти про переможця "Голосу країни 13" Михайла Панчишина
Михайла вже точно не назвеш “Невідомим героєм”, оскільки тепер його ім’я звучить на всю Європу. Він став переможцем “Голосу країни” та показав, на що здатні військові.
РБК-Україна (проект Styler) зібрало факти, про життя Михайла Панчишина до участі у наймасштабнішому талант-шоу країни і ділиться з вами.
Під час підготовки матеріалу були використані джерела: Вікіпедія.
Освіта і перші кроки у творчості
Наразі Михайлові 25 років, але за його плечима вже безліч досягнень. По-перше, він воїн ЗСУ. Він музикант і переможець двох талант-шоу в Україні. А також має освіту та невеликий досвід роботи у готельно-туристично-ресторанній сфері.
Хлопець родом із міста Рудки, що знаходиться на Львівщині. Попри його освіту Михайло серйозно захопився музикою, хоч і не займався нею професійно. Проте відкинувши всі страхи у 2017 році він став не лише учасником, а й переможцем у шоу "Х-фактор". Панчишин опинився у команді Дмитра Шурова.
А от вже після тріумфальної перемоги в шоу Панчишин записав дебютну пісню "Вода льодяна" та кліп на неї. З цього й розпочалась сольна кар‘єра юного співака під сценічним ім‘ям Ptashkin.
Війна і життя після фронту
Коли у нашу країну прийшла повномасштабна війна, хлопець не думаючи пішов воювати. Він брав участь у боях під Ірпенем та під Бахмутом, тобто, у найгарячіших точках.
Саме на Донеччині він отримав поранення й кілька місяців провів у лікарні. Ptashkin звільнили від участі в боях через травму. Але він не залишив своїх побратимів, а почав підтримувати їх іншим способом. Михайло почав виступати для військових у госпіталях і волонтерити.
Паралельно зі своєю діяльністю Панчишин працював над альбомом і вже у березні 2023 року він випустив збірку "Бойові бобри", яку назвав на честь свого підрозділу.
Варто сказати, що в цей альбом увійшла пісня "Невідомий герой", з якою хлопець виступив на "Голосі країни" і не залишив байдужим нікого.
Михайло на шоу "Голос країни" (фото: пресс-служба "1+1 Україна")
Участь і тріумфальна перемога на "Голосі країни"
Михайло прийшов на проект з великою метою - він хоче розказати всьому світові, що кожного дня переживають військові й донести це до великих мас.
На сліпих прослуховуваннях співак розвернув всі крісла та обрав Артема Пивоварова в якості зіркового тренера. І, як ми вже знаємо, не прогадав, адже саме з Артемом у них з’явився неймовірний синхрон в усьому. Їхня енергетика настільки схожа, що коли співаки сходяться разом - відбувається щось неймовірне.
Суперфінал проходив у три етапи. На першому фіналісти заспівали нові пісні, які вони ще не виконували у проекті. Михайло виступив із піснею "Show must go on" гурту Queen. У другому етапі він заспівав разом з зірковим тренером Артемом Пивоваровим його пісню "Маніфест".
А ось в третьому етапі Михайло виконав власну пісню зі сліпих прослуховувань "Невідомий герой". Власне, ця пісня й привела хлопця до перемоги.
Ptashkin став переможцем і підкорив мільйони сердець. Він викликає гордість та щирий захват. Але шоу вже закінчилось і кожен отримав неймовірний досвід.
А далі на Михайла чекає співпраця з Артемом Пивоваровим, принаймні у найближчі три тижні точно, адже вони готують спільний трек та кліп на слова Ліни Костенко.
Михайло Панчишин (фото: instagram.com/ptashkin.music)
Раніше ми розповідали про те, що Михайло Панчишин сказав, що робитиме після перемоги у "Голосі країни".
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