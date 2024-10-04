Музыкальные новинки октября. 15 украинских песен, которые можно послушать на выходных

Украинские звезды успели представить в октябре уже немало крутых песен. Среди новинок есть как лирические композиции, так и танцевальные.

РБК-Украина (проект Styler) собрало для вас 15 "свежих" песен, которые стоит послушать они заслуживают вашего внимания.

Макс Барских - "Я вже не ти"

Этот трек рассказывает о реалиях в отношениях, о благодарности за прожитые моменты, но в то же время о необходимости идти дальше и быть открытым к новому.

LATEXFAUNA - "LUCERNA"

Клип на эту песню создал Алан Бадоев. И он рассказал, что для него эта работа - об искушении, ведь группа разожгла в нем творческий огонь.

"И что-то, что сломалось внутри и не работало почти три года, стало живым. Я благодарю самую развратную группу с самым высоким IQ и неисчерпаемым чувством юмора за настоящую художественную коллабу", - отметил Бадоев.

Довгий Пес та 121 - "Спогади минулого життя"

В новой песне артисты возвращаются во времена беззаботного детства, когда каждый день был полон открытий и простых радостей.

TVORCHI и Pozdniakov - "Каланхое"

"У общества достаточно стереотипное мнение о том, что только девушки могут бросать парней и разрывать отношения. Но и девушкам разбивают сердца. Героиня песни очень хочет быть с парнем, он остается, но оба понимают, что завтра он уедет навсегда", - комментируют работу артисты.

Святослав Вакарчук и ЯКТАК - "На нічному небі"

Лидер группы "Океан Ельзи" и исполнитель YAKTAK объединились, чтобы презентовать необычный трек - сочетание двух хитов. В одной песне вы услышите как "На небі", так и "Уночі".

Виктор Павлик - "Війна, війна"

"Коли в ранковий час

Нам снилася весна,

Тоді прийшла до нас Війна!

Ми думали, до нас

Іде краснá весна,

Але прийшла в той час

Війна, війна, війна!".

EL Кравчук - "Café del Mar"

Культовый певец представил новый сингл и mood-видео, в основу которого легла личная болезненная история расставания.

"Мертвий Півень" и Сергей Жадан - "Жінка з чорним, як земля, волоссям"

"Закохані моєї країни добивають одне одного своєю любов’ю, вони не здатні обмежитися любовними стосунками..." - написал однажды Сергей Жадан.

Эти слова часто звучат лейтмотивом его пронзительной любовной лирики. Пока студенты пишут рефераты о любовниках в стихах Жадана, его друзья из "Мертвого Півня" решили перепеть один из самых чувственных стихов.

BAH.ROMA и KRUTЬ - "Воїну"

Этой песней артисты благодарят каждого защитника и защитницу Украины.

Сергей Лазановский - "Залежність"

Этот трек в стиле sad dance воспевает токсичные отношения двух влюбленных, которые больше не могут быть вместе, но и расставание переживают очень тяжело. Композиция ждала своего часа три года, а музыкальное обрамление получила благодаря работе трех саундпродюсеров.

SOWA - "Дурепа"

Эта песня вышла еще летом, и сначала певица с командой не планировала снимать клип, но впоследствии, когда девушка увидела, как людям нравится эта песня на живых концертах, это привело к решению все же снять видео. В видоигра снялись актриса "Квартала 95" Катя Никитина, модель шоу "Топ-модель по-украински" Марго Верховцева, популярный актер Арам Арзуманян и другие.

Павел Зибров - "Якщо поруч ти"

Это не просто песня о любви, но и о единстве, помогающем преодолевать трудности и находить силы для дальнейшего движения вперед. И в ней артист рассказал о важных и очень нежных чувствах.

Balsam - "Не плач"

Эта песня - эмоциональная история о любви на расстоянии, силе поддержки и благодарности. Главный герой вынужден покинуть город, ставший для него не просто местом жительства, а настоящим другом и источником теплых воспоминаний.

"Не плач" - это песня о прощании и о неисчерпаемой ценности близких, всегда рядом в самые сложные моменты жизни. Это трек о силе тех, кто видит у нас свет, даже когда мы сами его не замечаем", - комментирует Balsam

Околиця и Darie Lu- "Дощі"

Певицы решили рассказать о непростых ощущениях и важных смыслах. "Залишилися дощі, дощі, дощі. Загубили нашу пам'ять по дорозі, вирви ще шматок душі - я дмками жити твоїми не в змозі", - говорится в песне.

Artistka Chuprynenko - "Пил"

Певица призналась, что для нее этот трек очень особенный, ведь "открывает ту чувственную и интимную сторону, о которой редко пишутся и поются песни".