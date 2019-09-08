Як мужик стала! Ані Лорак неприємно здивувала фанатів

Ані Лорак (фото: instagram.cфотоom/anilorak)

Ані Лорак нагадали, якою вона була раніше

Ані Лорак опублікувала в соціальній мережі фото, на якому вона позує перед камерою і нарвалася на критику мережі через безглузду зовнішність. Відповідну публікацію артистка розмістила в Instagram.

"Life is beautiful!" - лаконічно підписала виконавиця. На знімку видно, що Лорак знаходиться в автомобілі.

Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Підписники миттю відреагували на опубліковане фото і почали коментувати. Багато хто відзначив, що до пластичних операцій Лорак виглядала значно краще:

З часом всі стають схожими на Майкла Джексона.

Втратила свою індивідуальність.

Стала схожа на Кіркорова. Обличчя блищить від уколів вже.

Скоро станете як Гурченко.

Як мужик стала!

Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Раніше ми писали про те, що Ані Лорак нарвалася на гнів шанувальників за те, що вийшла у світ з новим бойфрендом. Її новим обранцем став Єгор Гліб, екс-чоловік української співачки Tayanna.

Варто відзначити, що фанати української співачки не втомлюються закидати її коментарями з проханнями повернутися до Мурата та порвати з новим коханим, який молодший за співачку на 15 років.