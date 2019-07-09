Мужчины Ани Лорак: эксперт раскрыл правду об избранниках певицы

Ани Лорак, которая считается скандальной украинской певицей за свою любовь к России, не долго горевала после развода с мужем Муратом. Прошло всего шесть месяцев и певица выкладывает в социальных сетях смелые совместные фотографии с горячими парнями. На этот раз ее "избранником" оказался Егор Глеб, в прошлом муж певицы Tayanna.

Егору 26 лет, он занимается продюсированием, но сама исполнительница пока не комментирует свои отношения с мужчиной. Физиогномист Леонид Золин, считывающий чувства людей по чертам и выражению их лиц, попытался выяснить, действительно ли пара находится в романтических отношениях, передает "КП в Украине".

Эксперт проанализировал фото мужчин, связанных с Лорак и считает, что ей нужна мужская сила и поддержка.

"Стоит обратить внимание на фотографии, где Ани Лорак обнимает мужчину. А именно, с какой стороны она к нему подошла. Правая часть тела рациональна и является мужской стороной. Это говорит о том, ей нужна поддержка сильного пола и она бессознательно тянется к этому. Каролина состоялась как певица и является финансово обеспеченным человеком, но сейчас ей хочется другого - некой мужской энергии, которая будет проявляться в чувствах", - сообщил Золин.

Фото: Ани Лорак и Егор Глеб (instagram.com/anilorak)

Физиогномист рассказал, что большие губы Егора Глеба говорят о стремлении человека зарабатывать и покорять новые вершины.

"Во-первых, его очень интересуют итоговые результаты и он не будет просто так что-то делать. Во-вторых, ему нравится сам процесс, а именно получать удовольствие и чувства. Поэтому он может одаривать женщину, в данном случае Ани Лорак, каким-то вниманием, цветами и словами. И будет смотреть, какой будет ее реакция/ Заранее он не знает как это будет работать, но быстро переходит на новую ступень отношений, так как не любит тянуть время. Также ему нравится узнавать эмоции других людей, но скорее натягивать их на себя. Для него это важно", - отметил эксперт.

Также физиогномист рассказал о характере экс-мужа Лорак Мурата, судя по его чертам лица.

Фото: Лорак с экс-мужем Муратом (facty.ua)

"Предыдущий супруг артистки очень заморочен на нюансах и тонкостях в отношениях. Он очень требовательный к людям, но сам он лишний раз чувства не показывает. Сам он экономит эмоции и лишнего не даст - больше сконцентрирован на результатах, опыте и полученной информации. Он достаточно рисковый и ему необходимо постоянно исследовать новые пространства, в том числе и женщин. На чем, собственно говоря, их отношения и закончились, - рассказал физиогномист.

Эксперт подвел итоги и считает, что сейчас Ани Лорак нужен властный мужчина, склонный к эпатажу и скандалу, но также к флирту и любви. Звезда чаще всего выбирает мужчин, которые умеют манипулировать.

Напомним, что ранее в сети Лорак приписывали роман с российским певцом Сергеем Лазаревым, но слухи так и остались слухами.

Как ранее мы писали, стало известно, что Ани Лорак уволила всю свою команду. Предполагается, что теперь она начнет сотрудничать с Black Star, в котором Егор Глеб является саунд-продюссером.

К слову, недавно Ани Лорак заинтриговала поклонников выходом новой песни, поклонники предполагают, что это будет дуэт с Сергеем Лазаревым.