Чоловіки Ані Лорак: експерт розкрив правду про обранців співачки

Ані Лорак, яка є скандальною українською співачкою за свою любов до Росії, не довго горювала після розлучення з чоловіком Муратом. Минуло всього шість місяців і співачка викладає у соціальних мережах сміливі спільні фотографії з гарячими хлопцями. На цей раз її "обранцем" виявився Єгор Глеб, у минулому чоловік співачки Tayanna.

Єгору 26 років, він займається продюсуванням, але сама виконавиця поки не коментує свої стосунки з чоловіком. Фізіогноміст Леонід Золін, що зчитує почуття людей за рисами і виразом їхніх облич, спробував з'ясувати, чи дійсно пара перебуває в романтичних стосунках, передає "КП в Україні".

Експерт проаналізував фото чоловіків, пов'язаних з Лорак і вважає, що їй потрібна чоловіча сила і підтримка.

"Варто звернути увагу на фотографії, де Ані Лорак обіймає чоловіка. А саме, з якого боку вона до нього підійшла. Права частина тіла раціональна і є чоловічою стороною. Це говорить про те, їй потрібна підтримка сильної статі і вона несвідомо тягнеться до цього. Кароліна відбулася як співачка і є фінансово забезпеченою людиною, але зараз їй хочеться іншого - якоїсь чоловічої енергії, яка буде проявлятися в почуттях", - повідомив Золін.

Фото: Ані Лорак і Єгор Гліб (instagram.com/anilorak)

Фізіогноміст розповів, що великі губи Єгора Глеба говорять про прагнення людини заробляти і підкорювати нові вершини.

"По-перше, його дуже цікавлять підсумкові результати і він не буде просто так щось робити. По-друге, йому подобається сам процес, а саме отримувати задоволення і почуття. Тому він може обдаровувати жінку, в даному випадку Ані Лорак, якоюсь увагою, квітами та словами. І буде дивитися, якою буде її реакція/ Заздалегідь не знає як це буде працювати, але швидко переходить на новий щабель відносин, через те, що не любить тягнути час. Також йому подобається дізнаватися емоції інших людей, але швидше натягувати їх на себе. Для нього це важливо", - зазначив експерт.

Також фізіогноміст розповів про характер екс-чоловіка Лорак Мурата, судячи з його рис обличчя.

Фото: Лорак з екс-чоловіком Муратом (facty.ua)

"Попередній чоловік артистки дуже заморочений на нюансах і тонкощах у відносинах. Він дуже вимогливий до людей, але сам він зайвий раз почуття не показує. Сам він економить емоції і зайвого не дасть - більше сконцентрований на результатах, досвіді та отриманій інформації. Він досить ризиковий і йому необхідно постійно досліджувати нові простори, у тому числі і жінок. На чому, власне кажучи, їх відносини і закінчилися, - розповів фізіогноміст.

Експерт підвів підсумки і вважає, що зараз Ані Лорак потрібен владний чоловік, схильний до епатажу і скандалу, а також до флірту і любові. Зірка найчастіше вибирає чоловіків, які вміють маніпулювати.

Нагадаємо, що раніше в мережі Лорак приписували роман із російським співаком Сергієм Лазарєвим, але чутки так і залишилися чутками.

Як раніше ми писали, стало відомо, що Ані Лорак звільнила всю свою команду. Передбачається, що тепер вона почне співпрацювати з Black Star, в якому Єгор Глеб є саунд-продюсером.

До речі, нещодавно Ані Лорак заінтригувала прихильників виходом нової пісні, шанувальники припускають, що це буде дует з Сергієм Лазарєвим.