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Мужчина "ожил" через 10 лет и пришел в паспортный стол в Мелитополе: подробности

STYLERЖизнь    17.09.2019 - 22:09
Мужчина "ожил" через 10 лет и пришел в паспортный стол в Мелитополе: подробности
В Мелитополе обнаружили мужчину, которого 10 лет назад признали мертвым (Коллаж РБК-Украина)

В 2008 году мужчина был официально признан умершим

В Мелитополе Запорожской области в паспортный стол пришел мужчина, которого еще 10 лет назад признали умершим. Его ребенку была назначена пенсия по утрате кормильца.

Как сообщили в издании "РИА Мелитополь", в 2001 году местная жительница сообщила об исчезновении своего супруга. Он поехал на заработки и не вернулся к молодой жене, а также к маленькому ребенку.

Женщина некоторое время ждала, а потом подала заявление в правоохранительные органы. В течении несколько лет супруга разыскивали, а в 2008 году, так как поиски не увенчались успехом – признали его по закону умершим. Ребенку была назначена пенсия по утрате кормильца.

А в 2019 году этот мужчина появился в паспортном столе, так как ему исполнилось 45 лет и по закону ему нужно было вклеить новую фотографию в паспорте.

Работники паспортного стола были крайне удивлены и сообщили ему, что он официально признан умершим. Для того, чтобы его снова признали живым – ему пришлось обращаться в суд.

На суде мужчина признался, что в 2001 году выехал в Россию на заработки, но не стал сообщать об этом своей семье. Причины своего поступка он так и не объяснил. Суд удовлетворил его исковые требования и отменил предыдущее судебное решение о признании его умершим.

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