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Чоловік ожив" через 10 років і прийшов в паспортний стіл в Мелітополі: подробиці

STYLERЖиття    17.09.2019 - 22:09
Чоловік ожив" через 10 років і прийшов в паспортний стіл в Мелітополі: подробиці
У Мелітополі виявили чоловіка, якого 10 років тому визнали мертвим (Колаж РБК-Україна)

У 2008 році чоловік був офіційно визнаний померлим

У Мелітополі Запорізької області в паспортний стіл прийшов чоловік, якого ще 10 років тому визнали померлим. Його дитині була призначена пенсія по втраті годувальника.

Як повідомили у виданні "РИА Мелітополь", у 2001 році місцева жителька повідомила про зникнення свого чоловіка. Він поїхав на заробітки і не повернувся до молодої дружини, а також до маленької дитини.

Жінка деякий час чекала, а потім подала заяву в правоохоронні органи. Протягом кілька років чоловіка розшукували, а в 2008 році, так як пошуки не увінчалися успіхом – визнали його за законом померлим. Дитині була призначена пенсія по втраті годувальника.

А в 2019 році цей чоловік з'явився у паспортному столі, так як йому виповнилось 45 років і за законом йому потрібно було вклеїти нову фотографію в паспорті.

Працівники паспортного столу були вкрай здивовані і повідомили йому, що він офіційно визнаний померлим. Для того, щоб його знову визнали живим – йому довелося звертатися до суду.

На суді чоловік зізнався, що в 2001 році виїхав у Росію на заробітки, але не став повідомляти про це своїй сім'ї. Причини свого вчинку він так і не пояснив. Суд задовольнив його позовні вимоги і скасував попереднє судове рішення про визнання його померлим.

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