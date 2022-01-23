Мужчина будет любить вас вечно, если он делает эти вещи для вас

Он абсолютно вам предан

Он не старается избегать вас или тех обязательств, которые накладывают на не него отношения с вами. У вас нет никаких сомнений, что он хочет быть с вами, ведь он предан вашим отношениям на 100%.

Он поддержит вас несмотря ни на что

Ваш мужчина всегда готов оказать вам поддержку: он радуется вашим победам с вами, он подставляет плечо, когда вам хочется плакать. Если вы упали - он всегда поможет вам подняться.

Он не боится показаться уязвимым

Мужчина не боится открыться вам и показать свои слабые стороны. Он говорит вам о своих чувствах и не отгораживается от вас невидимой стеной.

Вы вместе растете как личности

За проведенное вместе время он стал более зрелым и изменился в лучшую сторону. И не потому что вы заставили его измениться, а потому что он сам решил стать лучше ради вас.

Он хочет, чтобы вы были счастливы

Принимая серьезные решения, он всегда учитывает, какие чувства это вызовет у вас. Ваш мужчина всегда стремится сделать так, чтобы вы были счастливы, и неважно, что для этого вам нужно делать.

Он заботится о вас

Он делает для вас то, о чем вам даже не приходится просить. Ведь он помнит ваши предпочтения и желания, он не игнорирует ваши чувства, всегда принимает их во внимание.

Он всегда готов к компромиссам

Если между вами произошла ссора, он всегда пытается найти компромисс. Ему не нравится ругаться, но когда ссора все же случается, вы двое быстро учитесь на своих ошибках и двигаетесь дальше.

Он не обращает внимания на других женщин

Когда рядом находятся другие женщины, он не обращает на них внимание: не рассматривает, не флиртует. Вы знаете, что всегда можете ему доверять.

Он замечает мельчайшие детали

Ваш мужчина замечает любые мелочи, которые могут сделать вас счастливыми. Когда вы что-то ему говорите, он запоминает, а потом воплощает это в реальность.

Он дает лучшие советы

Когда вы нуждаетесь в совете, он готов высказать свою точку зрения, даже если она отличается от вашей. При этом он не давит на вас, но в то же время сохраняет собственное "я".