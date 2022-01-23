Чоловік буде любити вас вічно, якщо він робить ці речі для вас

Фахівці в сфері стосунків розповіли дівчатам, як поводиться чоловік, який готовий любити вас вічно.
Про це пише Cluber.
Він не намагається уникати вас або тих зобов'язань, які накладають на не нього стосунки з вами. У вас немає ніяких сумнівів, що він хоче бути з вами, адже він відданий вашим відносинам на 100%.
Ваш чоловік завжди готовий надати вам підтримку: він радіє вашим перемогам з вами, він підставляє плече, коли вам хочеться плакати. Якщо ви впали - він завжди допоможе вам піднятися.
Чоловік не боїться відкритися вам і показати свої слабкі сторони. Він говорить вам про свої почуття і не відгороджується від вас невидимою стіною.
За проведений разом час він став більш зрілим і змінився в кращу сторону. І не тому що ви змусили його змінитися, а тому що він сам вирішив стати краще заради вас.
Приймаючи серйозні рішення, він завжди враховує, які почуття це викличе у вас. Ваш чоловік завжди прагне зробити так, щоб ви були щасливі, і неважливо, що для цього вам потрібно робити.
Він робить для вас те, про що Вам навіть не доводиться просити. Адже він пам'ятає ваші уподобання і бажання, він не ігнорує ваші почуття, завжди бере їх до уваги.
Якщо між вами сталася сварка, він завжди намагається знайти компроміс. Йому не подобається лаятися, але коли сварка все ж трапляється, ви двоє швидко вчитеся на своїх помилках і рухаєтеся далі.
Коли поруч знаходяться інші жінки, він не звертає на них увагу: не розглядає, не фліртує. Ви знаєте, що завжди можете йому довіряти.
Ваш чоловік помічає будь-які дрібниці, які можуть зробити вас щасливими. Коли ви щось йому говорите, він запам'ятовує, а потім втілює це в реальність.
Коли ви потребуєте поради, він готовий висловити свою точку зору, навіть якщо вона відрізняється від вашої. При цьому він не тисне на вас, але в той же час зберігає власне "я".
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