Чоловік буде любити вас вічно, якщо він робить ці речі для вас

Він абсолютно вам відданий

Він не намагається уникати вас або тих зобов'язань, які накладають на не нього стосунки з вами. У вас немає ніяких сумнівів, що він хоче бути з вами, адже він відданий вашим відносинам на 100%.

Він підтримає вас незважаючи ні на що

Ваш чоловік завжди готовий надати вам підтримку: він радіє вашим перемогам з вами, він підставляє плече, коли вам хочеться плакати. Якщо ви впали - він завжди допоможе вам піднятися.

Він не боїться здатися вразливим

Чоловік не боїться відкритися вам і показати свої слабкі сторони. Він говорить вам про свої почуття і не відгороджується від вас невидимою стіною.

Ви разом ростете як особистості

За проведений разом час він став більш зрілим і змінився в кращу сторону. І не тому що ви змусили його змінитися, а тому що він сам вирішив стати краще заради вас.

Він хоче, щоб Ви були щасливі

Приймаючи серйозні рішення, він завжди враховує, які почуття це викличе у вас. Ваш чоловік завжди прагне зробити так, щоб ви були щасливі, і неважливо, що для цього вам потрібно робити.

Він піклується про вас

Він робить для вас те, про що Вам навіть не доводиться просити. Адже він пам'ятає ваші уподобання і бажання, він не ігнорує ваші почуття, завжди бере їх до уваги.

Він завжди готовий до компромісів

Якщо між вами сталася сварка, він завжди намагається знайти компроміс. Йому не подобається лаятися, але коли сварка все ж трапляється, ви двоє швидко вчитеся на своїх помилках і рухаєтеся далі.

Він не звертає уваги на інших жінок

Коли поруч знаходяться інші жінки, він не звертає на них увагу: не розглядає, не фліртує. Ви знаєте, що завжди можете йому довіряти.

Він помічає найдрібніші деталі

Ваш чоловік помічає будь-які дрібниці, які можуть зробити вас щасливими. Коли ви щось йому говорите, він запам'ятовує, а потім втілює це в реальність.

Він дає кращі поради

Коли ви потребуєте поради, він готовий висловити свою точку зору, навіть якщо вона відрізняється від вашої. При цьому він не тисне на вас, але в той же час зберігає власне "я".