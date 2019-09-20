ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Чоловік Заворотнюк вперше прокоментував її хворобу: розгорається скандал

STYLERЖиття    20.09.2019 - 17:42
Чоловік Заворотнюк вперше прокоментував її хворобу: розгорається скандал
Анастасії Заворотнюк та Петро Чернишов (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Чоловік Анастасії Заворотнюк Петро Чернишов відповів на запитання про стан коханої

Чоловік Анастасії Заворотнюк, яка чекає на операцію з видалення пухлини головного мозку, розповів про те, як сім'я переживає через ситуацію, яка сталася із зіркою серіалу "Моя прекрасна няня".

Так, в одному з випусків популярного в Росії шоу "Пусть говорят" відомий фігурист Олексій Ягудін розповів, що йому вдалося зв'язатися з чоловіком Заворотнюк - також фігуристом Петром Чернишовим, щоб дізнатися про самопочуття актриси. На жаль, довго поговорити їм не вдалося.

"Я писав її чоловіку... Але він не відповідав. Повідомлення не були прочитані", - сказав спортсмен.

Коли ж Ягудіну вдалося додзвонитися до Чернишова, той відповів на всі запитання коротко, одним словом: "Молимося..."

Чоловік Заворотнюк вперше прокоментував її хворобу: розгорається скандал

Анастасії Заворотнюк та Петро Чернишов (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Ягудін бреше?

У той же час колеги фігуриста після ефіру звинуватили його у піарі на горі Заворотнюк. У спортивних колах кажуть, що за цю програму Ягудін отримав кругленьку суму - близько 200 тис. руб. Багато спортсменів навіть сказали, що тепер Олексію навіть руки не подадуть.

Олімпійський чемпіон Максим Траньков і зовсім звинуватив Ягудіна у брехні.

"Наскільки я знаю, ніяких офіційних заяв від сім'ї Насті і Петі не надходило, тому ніяких коментарів я не даю. Думаю, вам краще звернутися з цього питання до Ягудіна, який любить піаритися на чужих трагедіях", - сказав він у коментарі КП і додав, що Петро Чернишов та Олексій Ягудін ніколи не дружили, а більше того - є конкурентами.

Чоловік Заворотнюк вперше прокоментував її хворобу: розгорається скандал

Анастасії Заворотнюк та Петро Чернишов (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Як сім'я Заворотнюк бореться за її життя

У п'ятницю стало відомо, що сім'я Анастасії Заворотнюк відмовилася від зовнішніх консультантів по її захворюванню.

По інформації Mash, медустанова, де проходить лікування актриса, дозволяє залучати сторонніх лікарів. Логічно, що кілька великих лікарень і наукових центрів запропонували свою допомогу в лікуванні. Але в цьому випадку керівництво клініки, порадившись з родичами актриси, вирішило їм відмовити.

Сторонніх фахівців не буде, лікування організують своїми силами. Зараз Заворотнюк знаходиться в терапевтичному відділенні. Її стан оцінюється як важкий.

Анастасії Заворотнюк та Петро Чернишов (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

З'явилися нові дані про хворобу Анастасії Заворотнюк Чи була кома? Вся правда і фейки про стан Анастасії Заворотнюк
Новини України Анастасия Заворотнюк
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся