Пока Заворотнюк в больнице, ее муж развлекся с женой помощника Путина (фото)

Муж популярной актрисы Анастасии Заворотнюк, которая борется с тяжелым заболеванием, Петр Чернышев принял участие в спектакле "Руслан и Людмила" в Санкт-Петербурге. Фотографии с Чернышевым появились в Instagram.

По словам зрителей, фигурист был в отличной форме и показал прекрасное выступление вместе с Татьяной Навкой, которая является женой пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова. Их пара вызвала шквал аплодисментов.

Чернышев впервые за несколько месяцев появился на публике (фото: instagram.com/ponarushka)

После спектакля Навка и другие несколько человек, которые принимали участие в спектакле, вышли к прессе, но Петра Чернышева с ними не было. Из-за болезни Заворотнюк к Чернышеву приковано пристальное внимание журналистов. Поэтому он решил избежать вопросов о своей жене.

Чернышев впервые за несколько месяцев появился на публике (фото: instagram.com/ponarushka)

Ранее Татьяна Навка говорила, что надеется на то, что Петр Чернышев, несмотря ни на что, примет участие в ледовом шоу. Известный фигурист и хореограф действительно приехал в Санкт-Петербург.

Чернышев впервые за несколько месяцев появился на публике (фото: instagram.com/ponarushka)

Что же касается Анастасии Заворотнюк, то она проходит реабилитацию после двух операций на головном мозге в специальном центре на Рублевке.

В российских СМИ также пишут о том, что за семьей Заворотнюк числятся неоплаченные штрафы ГИБДД на сумму в 9 тысяч рублей (3 481 грн). При этом 11 штрафов были выписаны с мая по июль 2019 года. Все они числятся на матери актрисы.

Незадолго до болезни Заворотнюк купила своей маме автомобиль, но так как она уже в возрасте, то практически не садится за руль. Журналисты считают, что скорей всего штрафы заработал Петр Чернышев.