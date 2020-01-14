Муж Регины Тодоренко перенес две операции: появилось фото из больницы

Российский певец Влад Топалов, муж известной украинской телеведущей и звезды "Орла и Решки" Регины Тодоренко, угодил в больницу и уже перенес две операции. 34-летний бывший солист руппы "Smash!!" опубликовал в Instagram фото с эластичным бинтом из Ильинской больницы под Москвой и пожаловался на не совсем удачное начало 2020 года.

Артист рассказал, что в больнице уже две недели, однако причину своего ухудшения здоровья не указал, чем еще больше обеспокоил своих многочисленных фанов.

В шутливой форме Топалов посетовал на то, что Дед Мороз явно перепутал записки с предновогодними пожеланиями, ведь музыкант загадывал для себя совесем не госпитализацию.

"Я все понимаю, пока без претензий, тебе тоже надо выпить и отдохнуть. Но ты, как придешь в себя, проверь, пожалуйста, списки желаний. В моих еженедельных скальпелей и крови не было!!!! С Благодарностью в любом случае за свою семью, твой, Я!!!!" - обратился Топалов к сказочному персонажу.

Влад Топалов попал в больницу и перенес две операции (Фото: instagram.com/vladtopalovofficial)

Пользователи сети поддерживают артиста и желают скорейшего выздоровления, а один из фанов музыканта отметил, что у Влада есть дисфункция щитовидки и также папиломки.

Будьте здоровы!

Держись, скорейшего выздоровления, Владик;

Какие у вас операции? Вы должны держаться и быть здоровее всех на свете! У вас такое сокровище растет, Майкл! Держитесь! Здоровья вам и вашей семье!

У Топалова есть дисфункция щитовидки + папиломки;

Скорейшего выздоровления тебе;

Выздоравливай!

Поправляйся и не о чем не думай! Боженька тебе подарил счастье быть мужем и отцом!

Желаю скорейшего выздоровления;

Да ладно, бодрячком выглядишь, может Регина бумажки подменила?

Любимая семья - лучшее лекарство! Так, что точно поправитесь;

Каким же старым вы стали...

Выздоравливай! И возвращайся в строй!

Влад Топалов показал фото из больницы (Скрин комментариев instagram.com/vladtopalovofficial)