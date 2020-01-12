Хочется побриться налысо: Регина Тодоренко в Одессе внезапно сменила имидж

Регина Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Ведущая рассказала о своих эксперементах с внешностью

Регина Тодоренко встретила Новый год с мужем Владом Топаловым и сыночком Майклом – для звездной занятой семьи это большая редкость, поэтому праздник втроем стал для них настоящим счастьем. Практически сразу после рождественских каникул ведущая отправилась к родителям в Одессу. В родном городе Регина решилась на радикальные перемены в имидже – она покрасила волосы и остригла длинную челку. Об это звезда сама заявила в Instagram.

На свежих фото Регина в новом образе– ее блестящие пряди русого оттенка аккуратно уложены в красивые крупные волны. Автором преображения ведущей стал стилист Михаил Рудишин. Кстати, он также является другом и Леси Никитюк, которая с его помощью в прошлом году стала обладательницей розовых волос.

"Новые волосы, новый цвет и челка - все это дело рук невероятного мастера Михаили Рудишина. Все наши внешние перемены связаны с внутренними переживаниями. Раньше я была блондинкой с окрасом йоркширского терьера, потом месяц была рыжей и снова в своем цвете русой богини. Порой мне даже хочется побриться налысо. Интересно, с чем связана такая любовь к переменам. И скажите, какие самые сумасшедшие эксперименты с волосами были у вас? Я вот, например, в 14 лет была настолько дерзкой, что ходила с синими волосами", - призналась Регина.

Регина Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Подписчики звезды "Орла и Решки" оценили ее модный экспромт и высказали свое мнение о новом облике Регины.

Вам дуже гарно

Русые длинные волосы самые красивые

Красотуличька

Очень красивый и естественный оттенок

Регина, ты невероятная красотка сама по себе

Скриншот комментариев

Ранее Влад Топалов показал забавное фото с маленьким сыночком Майклом в домашней обстановке и признался, что скучает по жене и сыну, которые отправились в Украину.