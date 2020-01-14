Чоловік Регіни Тодоренко переніс дві операції: з'явилося фото з лікарні

Влад Топалов потрапив до лікарні та переніс операції
Російський співак Влад Топалов, чоловік відомої української телеведучої і зірки "Орла і Решки" Регіни Тодоренко, потрапив до лікарні і вже переніс дві операції. 34-річний колишній соліст руппы "Smash!!" опублікував в Instagram фото з еластичним бинтом з Іллінської лікарні під Москвою і поскаржився на не зовсім вдалий початок 2020 року.
Артист розповів, що в лікарні вже два тижні, однак причину свого погіршення здоров'я не вказав, чим ще більше стурбував своїх численних фанів.
У жартівливій формі Топалов пожалівся на те, що Дід Мороз явно переплутав записки з передноворічними побажаннями, адже музикант загадував для себе совесем не госпіталізацію.
"Я все розумію, поки без претензій, тобі теж треба випити та відпочити. Але ти, як прийдеш в себе, перевір, будь ласка, списки бажань. В моїх щотижневих скальпелів і крові не було!!!! Із вдячністю в будь-якому випадку за свою сім'ю, твій Я!!!!" - звернувся Топалов до казкового персонажа.
Влад Топалов потрапив до лікарні та переніс дві операції (Фото: instagram.com/vladtopalovofficial)
Користувачі мережі підтримують артиста і бажають якнайшвидшого одужання, а один з фанів музиканта зазначив, що у Влада є дисфункція щитовидної залози і також папиломки.
Влад Топалов показав фото з лікарні (Скрін коментарів instagram.com/vladtopalovofficial)