Муж королевы Елизаветы отказался от титулов: что произошло

Муж королевы Елизаветы II принц Филипп отказался от своих титулов для того, чтобы иметь возможность обвенчаться со своей любимой.

Принцу Филиппу, герцогу Эдинбургскому 10 июня исполнилось 98 лет. 72 года из них он прожил в браке с королевой Елизаветой. Они познакомились в 1934 на свадьбе принцессы Марины Греческой и Датской с принцем Георгом. Королеве Елизавете на тот момент было всего 13 лет.

Роман межу ними вспыхнул только в 1943 году, когда Елизавете исполнилось 17 и родные будущей королевы были не в восторге от этого, так как для нее на примете имелись более серьезные женихи.

Принц Филипп и королева Елизавета II (flickr.com)

В 1946 году состоялась тайная помолвка, но король Георг VI дал согласие на этот брак с условием, что официальное сообщение появится не раньше, чем королева достигнет 21 года.

Для того, чтобы жениться на Елизавете, принцу Филиппу пришлось отказаться от титулов принц Греческий и принц Датский, сменить свою фамилию на британскую фамилию его матери и перейти из греческого православия в англиканство.

Король Георг VI накануне бракосочетания дал Филиппу новые титулы – герцога Эдинбурского, графа Мерионетского и барона Гринвичского.

Ради любимой принцу Филиппу пришлось пойти на еще одну жертву. За день до бракосочетания он бросил курить и никогда больше не возвращался к этой привычке.

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