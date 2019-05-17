Королева Елизавета нарушила протокол из-за Меган Маркл: что произошло

Меган Маркл заставила королеву нарушить традиции (Коллаж РБК-Украина)

Королева сделала то, чего никогда не делала ранее

Меган Маркл, которая недавно попросила прощения у своих бывших одноклассниц, стала причиной того, что королева Елизавета II нарушила протокол. Об этом рассказали в новом документальном фильме Кэти Николл "Меган Маркл: фильмы, брак и материнство".

Выяснилось, что знакомство Меган Маркл и принца Гарри организовала подруга. Она устроила в июле 2016 года свидание вслепую. А уже почти через год пара объявила о своей помолвке. Таким образом от дня знакомства до свадьбы прошло чуть меньше двух лет.

Принц Уильям был не очень доволен тем, как быстро развиваются отношения младшего брата с актрисой. Челси Дэви, с которой принц Гарри встречался с 2004 по 2011 год познакомилась с его семьей только через несколько лет, а Крессида Бонас, которая считалась его девушкой с 2012 по 2014 года, в королевской семье так и не появилась.

А вот Меган Маркл удостоилась чести быть представленной королеве Елизавете буквально через несколько месяцев после того, как она начала встречаться с принцем Гарри. Актриса так понравилась королеве, что та решила ради нее даже нарушить протокол и пригласила ее на семейное празднование Рождества в Сандрингеме в 2017 году. Для сравнения: Кейт Миддлтон была допущена к семейным мероприятиям только после того, как она вышла замуж за принца Уильяма.

Меган Маркл и принц Гарри (instagram.com/sussexroyal)

Как рассказала Николл в комментарии для издания Express, королева сразу почувствовала, как Меган Маркл любит ее внука.

"Мне сказали, королева ощущала, что Меган готовится пожертвовать всем ради ее внука — своей карьерой, личностью, национальностью, своим домом в Торонто. Всем для того, чтобы быть с Гарри. И решила, что самое меньшее, что она может сделать — оказать ей теплый прием на Рождество", - цитирует ее слова издание.

Меган Маркл и королева Елизавета (Getty Images)

А вот королевский биограф Эндрю Мортон отметил, что приглашение Меган Маркл на семейное мероприятие – это было колоссальным нарушением традиций.

"Это было колоссальным нарушением традиций — приглашение Меган, которая на тот момент была всего лишь невестой Гарри, в Сандрингем", - объяснил Мортон.

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Напомним, ранее мы писали о том, что стало известно, когда и где будут крестить новорожденного сына Меган Маркл и принца Гарри.

А также мы рассказывали о том, что Меган Маркл угодила в неприятную ситуацию из-за бывшего мужа.