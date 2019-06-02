Елизавета II потерпела поражение: что произошло

Королева Елизавета II (Getty Images)

Британская королева посетила скачки в Эпсоме и проиграла

Елизавета II по традиции посетила скачки в Эпсоме. Она поставила на лошадь по кличке Секстант, которая была в числе ее фаворитов. Однако на этот раз конь подвел хозяйку. Об этом информирует издание Daily Mail.

93-летняя монархиня была в отличном настроении и эмоционально реагировала на происходящее, однако любимец королевы пришел к финишу только четвертым. Впрочем, Ее Величество данная новость не слишком расстроила.

Отмечается, что королева за 31 год заработала 7,7 миллиона фунтов стерлингов (почти 10 миллионов долларов) на победах своих скаковых лошадей, которые приходили первыми в 534 забегах. Но еще ни одна из королевских лошадей не побеждала в Эпсоме.

Королева Елизавета II (Getty Images)

Сама Елизавета II ездит верхом с шестилетнего возраста. И по сей день не отказывается от подобного удовольствия, позволяя себе время от времени верховые прогулки.

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