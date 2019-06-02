ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Елизавета II потерпела поражение: что произошло

STYLERПерсоны    02.06.2019 - 14:59
Елизавета II потерпела поражение: что произошло
Королева Елизавета II (Getty Images)

Британская королева посетила скачки в Эпсоме и проиграла

Елизавета II по традиции посетила скачки в Эпсоме. Она поставила на лошадь по кличке Секстант, которая была в числе ее фаворитов. Однако на этот раз конь подвел хозяйку. Об этом информирует издание Daily Mail.

93-летняя монархиня была в отличном настроении и эмоционально реагировала на происходящее, однако любимец королевы пришел к финишу только четвертым. Впрочем, Ее Величество данная новость не слишком расстроила.

Отмечается, что королева за 31 год заработала 7,7 миллиона фунтов стерлингов (почти 10 миллионов долларов) на победах своих скаковых лошадей, которые приходили первыми в 534 забегах. Но еще ни одна из королевских лошадей не побеждала в Эпсоме.

Елизавета II потерпела поражение: что произошлоКоролева Елизавета II (Getty Images)

Сама Елизавета II ездит верхом с шестилетнего возраста. И по сей день не отказывается от подобного удовольствия, позволяя себе время от времени верховые прогулки.

Напомним, что ранее Кейт Миддлтон шокировала убийством оленя.

Мы писали, что Меган Маркл покинет свой дом. Она хочет вернуться на родину в США, чтобы встретиться с друзьями и познакомить их с Арчи. 

Ранее Кейт Миддлтон нарушила протокол с Елизаветой II. Инцидент произошел во время мероприятия Chelsea Flower Show, где собралась королевская семья. 

Елизавета II подшутила над внешним видом внука: что произошло Елизавета II задала жару на свадьбе племянницы: все подробности
Новости Украины Елизавета II
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь