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Муж-иностранец пытается отобрать дочь у украинки

Запорожье, Вторник 29 сентября 2020 22:54
Муж-иностранец пытается отобрать дочь у украинки
Женщина держит ребенка (фото: pixabay.com)
Автор: Роман Мирончук

У украинки Яны Чистяковой муж мексиканец хочет забрать дочь

В Запорожье чиновники Минюста хотят отобрать у украинки Яны Чистяковой дочь Мишель и передать отцу-мексиканцу, который намерен увезти ребенка за океан.

История берет свое начало еще с лета 2018 года, когда Яна вместе с мужем-иностранцем и двумя дочерьми, одна из них от первого брака, прилетели из Мексики в Запорожье. У мамы украинки обнаружили рак. Об этом сообщает OBOZREVATEL.

В семье и раньше были ссоры, но когда они прилетели в Украину, то мужчина начал пропадать. Украинка решила развестись с ним. Но мексиканец это так просто не оставил. Он вернулся на свою родину и обратился в Министерство юстиции с требованием вернуть ему маленькую дочку.

Муж-иностранец пытается отобрать дочь у украинки

Яна с детьми и мужем-иностранцем (фото: Facebook Яны Чистяковой)

Свое требование он мотивировал тем, что у него якобы незаконно увезли дочь в Украину. При этом он не сообщил, что ехал вместе с девочкой. Мужчина сослался на Гаагскую конвенцию по противодействию похищению детей.

Данный документ предусматривает, что если ребенок незаконно перемещен или удерживается на территории другой страны, то его должны вернуть на место постоянного жительства.

Дело передали Минюсту Украины, а те – в свое территориальное подразделение в Запорожье. Украинский госорган полностью встал на сторону иностранца.

Украинка считает, что таким образом мексиканец хочет ей отомстить за то, что она хочет с ним развестись. Она говорит о том, что суд проигнорировал то, что на самом деле Мишель, которой 2,8 года, является гражданкой Украины.

Муж-иностранец пытается отобрать дочь у украинки

Яна с дочерью Мишель (фото с Instagram Яны Чистяковой)

Женщина уверена, что переезд в Мексику будет большим стрессом для ребенка. Кроме того, малышка понимает только нашу речь. По словам украинки, дети, рожденные в браке иностранцев, являются гражданами двух стран.

Она боится, что если бывшему мужу удастся вывезти девочку в Мексику, то она никогда не сможет ее вернуть в Украину. Этому поспособствуют связи мексиканца.

Теперь дело будет рассматриваться в Верховном суде. Точная дата еще не известна.

Напомним, в Кировоградской области роженица потеряла здорового ребенка, но врачам все сошло с рук.

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