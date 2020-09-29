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Чоловік-іноземець намагається відібрати дочку в українки

Запоріжжя, Вівторок 29 вересня 2020 22:54
Чоловік-іноземець намагається відібрати дочку в українки
Жінка тримає дитину (фото: pixabay.com)
Автор: Роман Мирончук

В українки Яни Чистякової чоловік мексиканець хоче забрати дочку

В Запоріжжі чиновники Мін'юсту хочуть відібрати в українки Яни Чистякової дочку Мішель і передати батьку-мексиканцю, який має намір вивезти дитину за океан.

Історія бере свій початок ще з літа 2018 року, коли Яна разом з чоловіком-іноземцем і двома дочками, одна з них від першого шлюбу, прилетіли з Мексики в Запоріжжя. У мами українки виявили рак. Про це повідомляє OBOZREVATEL.

В сім'ї і раніше були сварки, але коли вони прилетіли в Україну, то чоловік почав пропадати. Українка вирішила розлучитися з ним. Але мексиканець це так просто не залишив. Він повернувся на свою батьківщину і звернувся до Міністерства юстиції з вимогою повернути йому маленьку доньку.

Чоловік-іноземець намагається відібрати дочку в українки

Яна з дітьми і чоловіком-іноземцем (фото: Facebook Яни Чистякової)

Він мотивував свою вимогу тим, що у нього нібито незаконно вивезли доньку в Україну. При цьому він не повідомив, що їхав разом з дівчинкою. Чоловік послався на Гаазьку конвенцію щодо протидії викрадення дітей.

Даний документ передбачає, що якщо дитина незаконно переміщена або утримується на території іншої країни, то її повинні повернути на місце постійного проживання.

Справу передали Мін'юсту України, а ті – у свою територіальний підрозділ в Запоріжжі. Український держорган повністю став на бік іноземця.

Українка вважає, що таким чином мексиканець хоче помститися їй за те, що вона хоче з ним розлучитися. Вона говорить про те, що суд проігнорував те, що насправді Мішель, якій 2,8 року, є громадянкою України.

Чоловік-іноземець намагається відібрати дочку в українки

Яна з дочкою Мішель (фото з Instagram Яни Чистякової)

Жінка впевнена, що переїзд в Мексику буде великим стресом для дитини. Крім того, маля розуміє тільки нашу мову. За словами українки, діти, народжені у шлюбі іноземців, які є громадянами двох країн.

Вона боїться, що якщо колишньому чоловікові вдасться вивезти дівчинку в Мексику, то вона ніколи не зможе її повернути в Україну. Цьому посприяють зв'язки мексиканця.

Тепер справа буде розглядатися у Верховному суді. Точна дата ще не відома.

Нагадаємо, в Кіровоградській області породілля втратила здорову дитину, але лікарям все зійшло з рук.

Раніше ми писали про те, що в Білорусі жінка втратила дитину після удару в живіт від силовиків.

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