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Музей АТО в Днепре теперь можно посетить в формате 3D, - советник премьера Голик

STYLERВойна    21.01.2020 - 13:46
Музей АТО в Днепре теперь можно посетить в формате 3D, - советник премьера Голик
Фото: Юрий Голик (пресс-служба)

Музей АТО в Днепре теперь можно посетить виртуально в формате 3D

Музей гражданского подвига (музей АТО) в Днепре стал доступным для виртуального посещения. В сети появилась видеоэкскурсия музея в формате 3D. Об этом в Facebook сообщил советник премьер-министра Украины Юрий Голик.

"Мы презентуем экскурсию в формате 3D. Теперь любой человек в Украине и мире сможет посетить его. Многие вещи для музея делались бесплатно, на волонтерских основах, людьми, которым не все равно. Так и это видео было сделано фотографом Дмитрием Малышевым, который четыре года назад сделал первый 3D фото тур по музею", - написал Голик.

Сама видеоэскурсия длится почти полчаса.

Голик напомнил, что Музей АТО открылся 23 января 2017 года. Инициаторами его создания стали сами участники АТО и волонтеры.

Музей состоит из четырех зон отдельного эмоционального восприятия: уличной экспозиции, основного выставочного зала, зала Светлой Памяти Героев Днепропетровщины, положивших жизнь за мирное небо над Украиной, и панорамного кинотеатра с уникальным фильмом в формате 360 градусов.

За три года музей посетило почти 400 тысяч человек, проведено больше четырех тысяч экскурсий. "Музей АТО – уникальный центр патриотического воспитания молодежи, площадка социального диалога и часть нашей памяти. Памяти про Героев Украины, отстоявших нашу Независимость", - подчеркнул Голик.

Как ранее писало РБК-Украина, Юрий Голик издал книгу "Бесконечность не для слабаков", в которой подробно рассказывается история создания Музея АТО.

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