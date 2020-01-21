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Музей АТО у Дніпрі тепер можна відвідати у форматі 3D, - радник прем'єра Голик

STYLERВійна    21.01.2020 - 13:46
Музей АТО у Дніпрі тепер можна відвідати у форматі 3D, - радник прем'єра Голик
Фото: Юрій Голик (пресс-служба)

Музей АТО в Дніпрі тепер можна відвідати віртуально у форматі 3D

Музей Громадянського подвигу (музей АТО) у Дніпрі став доступним для віртуального відвідування. У мережі з'явилася відеоекскурсія музею у форматі 3D. Про це у Facebook повідомив радник прем'єр-міністра України Юрій Голик.

"Ми презентуємо екскурсію у форматі 3D. Тепер будь-яка людина в Україні і світі зможе відвідати його. Багато речей для музею робилися безкоштовно, на волонтерських засадах, людьми, яким не однаково. Так і це відео було зроблено фотографом Дмитром Малишевим, який чотири роки тому зробив перший 3D фототур по музею", - написав Голик.

Сама відеоескурсія триває майже півгодини.

Голик нагадав, що Музей АТО відчинив свої двері 23 січня 2017 року. Ініціаторами його створення стали самі учасники АТО і волонтери. Музей складається з чотирьох зон окремого емоційного сприйняття: вуличної експозиції, основного виставкового залу, залу Світлої Пам'яті Героїв Дніпропетровщини, які поклали життя за мирне небо над Україною, і панорамного кінотеатру з унікальним фільмом у форматі 360 градусів.

За три роки музей відвідало майже 400 тисяч осіб, проведено більше чотирьох тисяч екскурсій. "Музей АТО - унікальний центр патріотичного виховання молоді, майданчик соціального діалогу та частина нашої пам'яті. Пам'яті про Героїв України, які відстояли нашу Незалежність", - підкреслив Голик.

Як писало РБК-Україна, Раніше Юрій Голик видав книгу "Безкінечність не для слабаків", в якій детально розповідається про історію створення Музею АТО.

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