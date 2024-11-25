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"Мушу піти": молода дружина Віктора Павліка спантеличила раптовим одкровенням

Репяхова та Павлік (фото: instagram.com/repyahovakate)
Автор: Поліна Іваненко

Блогерка та дружина Віктора Павліка Катерина Репяхова оголосила, що на якийсь час "йде" з соцмереж. Вона натякнула, що у її житті сталася подія, яка принесла їй біль.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Stories з Instagram Репяхової.

Дружина Павліка спантеличила раптовою заявою

Так, Репяхова виклала Stories з текстом на чорному фоні. Вона зазначила, що має на якийсь час "зникнути" з соцмереж. Але чому так сталося - невідомо.

Втім, дружина Павліка зазначила, що колись наважиться розкрити деталі ситуації. А поки вона не готова ділитися особистим з фанами.

"Мушу піти зі сторіс, не знаю, на скільки. Колись розповім, що сталося і чому мені так боляче. Поки морально не готова", - написала Катерина й залишила емодзі у вигляді розбитого серця.

Репяхова раптово "пішла" з соцмереж (скріншот)

Протягом усього понеділка дружина Павліка так і не повернулася в Stories, сам співак також нічого не публікує.

Що відомо про Катерину Репяхову

Влітку цього року блогерка та концертний директор відсвяткувала 30-річчя. Вона народилася та виросла в Дніпрі.

Репяхова, Павлік та їхній син (фото: instagram.com/repyahovakate)

У 2020 році Репяхова вийшла за Павліка, який на старший за неї на 28 років. А у 2021 році обраниця співака народила від нього сина, хлопчика назвали Михасиком.

Катерина розповідала, що у дитини є затримка мовного розвитку. Вона докладає чимало зусиль, аби це виправити, й дуже піклується про сина. Нещодавно Репяхова розповіла про лікування дитини й зазначила, що наважилася на дещо важливе.

До слова, нещодавно мережа "поховала" Віктора Павліка, а його дружині довелося спростовувати всі ці чутки.

Окрім цього, раніше Репяхова несподівано змінила імідж.

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