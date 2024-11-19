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Мережа "поховала" Віктора Павліка: що каже його молода дружина

Вівторок 19 листопада 2024 17:59
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Мережа "поховала" Віктора Павліка: що каже його молода дружина Віктор Павлік і Катерина Репяхова (фото: instagram.com/repyahovakate)
Автор: Любов Блажко

У мережі з'явилася інформація про те, що український виконавець Віктор Павлік нібито "помер від зупинки серця". На цей несподіваний фейк вже відреагувала його обраниця, концертна директорка і мама його сина Катерина Репяхова.

Що з цього приводу сказала кохана артиста, пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на її Instagram.

Реакція Реп'яхової на фейк про смерть Павліка

Катерина не стала приховувати свого обурення через те, що її чоловіка вже встигли "поховати" у мережі. Вона опублікувала скриншот, де видно відповідну "новину", а також у підписі до нього зазначила, що "Facebook - це смітник".

У заголовку йшлося: "Зупинка серця. Наш улюблений артист Віктор Павлік. Молода дружина повідомила сумну звістку". Хтось вирішив вигадати таку інформацію, і автор фейку навіть опублікував кадр, на якому Павліка можна побачити під час відновлення після складної операції на серці.

Мережа &quot;поховала&quot; Віктора Павліка: що каже його молода дружина

Репяхова відреагувала на фейк про смерть чоловіка (фото: instagram.com/repyahovakate)

Репяхова зауважила, що не збирається залишати цей інцидент без уваги й має намір покарати кривдників у правовому полі. Вона звернулася до підписників із запитанням, чи є серед них юристи, аби ті могли її проконсультувати та надати необхідну допомогу.

Реакція Віктора Павліка

Згодом на зв'язок вийшов і сам Павлік. "Ну, а ти як, серце? Все нормально, не зупинилося?" - поцікавилася Репяхова, маючи на увазі вищезгаданий фейк. "Мені дали пам'ятку інваліда почитати. Я тобі дам. Скоро, через 10 днів, отримаю посвідчення", - відповів Павлік.

Мережа &quot;поховала&quot; Віктора Павліка: що каже його молода дружина

Віктор Павлік показався після фейка про смерть (фото: instagram.com/repyahovakate)

Що відомо про життя артиста

58-річний народний артист України Віктор Павлік одружився з Катериною Реп'яховою у 2020 році. Нещодавно співакові зробили операцію на серці, оскільки цього вимагав стан його здоров'я. Після закінчення лікування він зазначив, що з ним усе добре і він почувається чудово.

Пара виховує сина Михайла, який народився у червні 2021 року. Також музикант має дітей від інших стосунків. У серпні 2020 року помер його 21-річний син Павло, який боровся з раком кісток протягом двох років.

Мережа &quot;поховала&quot; Віктора Павліка: що каже його молода дружинаМережа &quot;поховала&quot; Віктора Павліка: що каже його молода дружинаСім'я Віктора Павліка (фото: instagram.com/repyahovakate)

Ми писали також, що дружина Віктора Павліка несподівано змінила імідж.

А ще Репяхова розповідала про травму сина під час обстеження.

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