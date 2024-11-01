Дружина Віктора Павліка несподівано змінила імідж: відео
Дружина Віктора Павліка, блогерка та підприємиця Катерина Репяхова, яка нещодавно розповіла про травму сина під час обстеження, похизувалася у мережі своїм новим іміджем.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Instagram обраниці співака.
Так, Репяхова зважилася на зміни - вона зробила більш коротку стрижку, а також пофарбувала волосся в інший відтінок блонда. Як зазначено в підписі до відео, їй пофарбували пасма популярним методом Air-touch, а також зробили доглядові процедури, щоб волосся виглядало здоровим і сильним.
Як відреагували у мережі
Фоловери дружини Віктора Павліка відразу почали коментувати її зміни, зазначивши, що нова зачіска їй дуже пасує:
- "Як тобі гарно"
- "Правильне рішення"
- "Ну це вау, звичайно. Ви зовсім інша. Колір - просто шик"
- "Красуня! Неймовірне перетворення"
- "Це вау! Розкішна"
- "Катя, вас не впізнати"
- "Неймовірна краса. Дуже пасує. Ніжна ніжність".
Катерина Репяхова (фото: instagram.com/repyahovakate)
Що відомо про особисте життя Віктора Павліка
Зазначимо, що Катерина Репяхова - четверта дружина Віктора Павліка, який старший за неї на 28 років.
Першу дружину співака звали Лідія, вони побралися, коли Павліку було 18 років. У цьому шлюбі народився син Олександр, який, як і батько, теж став співаком. Нині йому 40 років, він живе із сім'єю у США.
Другою дружиною Павліка була Світлана, яка народила йому у 1987 році доньку Христину. Вона не публічна людина.
Третьою дружиною стала Лариса Созаєва. Майбутнє подружжя познайомилося наприкінці 1990-х, одружилося, а потім кілька разів розходилося і сходилося. У 2016-му пара остаточно розірвала стосунки. У цьому шлюбі народився син Павло, але у 2020 році молодий чоловік помер після тривалої боротьби з онкологією. Йому був 21 рік.
Катерина Репяхова змалку була його фанаткою і часто приходила на його концерти. А познайомилися вони восени 2015 року завдяки другові Каті.
Дівчина збиралася поїхати на концерт Павліка до Одеси, а її друг запропонував перенести все на інший день і вирушити до Миколаєва, де також мав бути виступ. Доля склалася так, що Катерина та Віктор зупинилися в одному готелі та їх номери були поряд.
У 2019 році Павлік зробив Репяховій пропозицію, а в 2020 році вони розписалися. У червні 2021 року у них народився син Михайло.
Віктор Павлік із сином та дружиною (фото: instagram.com/repyahovakate)