Дружина Віктора Павліка несподівано змінила імідж: відео

Дружина Віктора Павліка, блогерка та підприємиця Катерина Репяхова, яка нещодавно розповіла про травму сина під час обстеження , похизувалася у мережі своїм новим іміджем.

Так, Репяхова зважилася на зміни - вона зробила більш коротку стрижку, а також пофарбувала волосся в інший відтінок блонда. Як зазначено в підписі до відео, їй пофарбували пасма популярним методом Air-touch, а також зробили доглядові процедури, щоб волосся виглядало здоровим і сильним.

Як відреагували у мережі

Фоловери дружини Віктора Павліка відразу почали коментувати її зміни, зазначивши, що нова зачіска їй дуже пасує:

"Як тобі гарно"

"Правильне рішення"

"Ну це вау, звичайно. Ви зовсім інша. Колір - просто шик"

"Красуня! Неймовірне перетворення"

"Це вау! Розкішна"

"Катя, вас не впізнати"

"Неймовірна краса. Дуже пасує. Ніжна ніжність".

Катерина Репяхова (фото: instagram.com/repyahovakate)

Що відомо про особисте життя Віктора Павліка

Зазначимо, що Катерина Репяхова - четверта дружина Віктора Павліка, який старший за неї на 28 років.

Першу дружину співака звали Лідія, вони побралися, коли Павліку було 18 років. У цьому шлюбі народився син Олександр, який, як і батько, теж став співаком. Нині йому 40 років, він живе із сім'єю у США.

Другою дружиною Павліка була Світлана, яка народила йому у 1987 році доньку Христину. Вона не публічна людина.

Третьою дружиною стала Лариса Созаєва. Майбутнє подружжя познайомилося наприкінці 1990-х, одружилося, а потім кілька разів розходилося і сходилося. У 2016-му пара остаточно розірвала стосунки. У цьому шлюбі народився син Павло, але у 2020 році молодий чоловік помер після тривалої боротьби з онкологією. Йому був 21 рік.

Катерина Репяхова змалку була його фанаткою і часто приходила на його концерти. А познайомилися вони восени 2015 року завдяки другові Каті.

Дівчина збиралася поїхати на концерт Павліка до Одеси, а її друг запропонував перенести все на інший день і вирушити до Миколаєва, де також мав бути виступ. Доля склалася так, що Катерина та Віктор зупинилися в одному готелі та їх номери були поряд.

У 2019 році Павлік зробив Репяховій пропозицію, а в 2020 році вони розписалися. У червні 2021 року у них народився син Михайло.

Віктор Павлік із сином та дружиною (фото: instagram.com/repyahovakate)