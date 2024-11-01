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Дружина Віктора Павліка несподівано змінила імідж: відео

П'ятниця 01 листопада 2024 11:47
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Дружина Віктора Павліка несподівано змінила імідж: відео Катерина Репяхова (фото: instagram.com/repyahovakate)
Автор: Катерина Собкова

Дружина Віктора Павліка, блогерка та підприємиця Катерина Репяхова, яка нещодавно розповіла про травму сина під час обстеження, похизувалася у мережі своїм новим іміджем.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Instagram обраниці співака.

Так, Репяхова зважилася на зміни - вона зробила більш коротку стрижку, а також пофарбувала волосся в інший відтінок блонда. Як зазначено в підписі до відео, їй пофарбували пасма популярним методом Air-touch, а також зробили доглядові процедури, щоб волосся виглядало здоровим і сильним.

Як відреагували у мережі

Фоловери дружини Віктора Павліка відразу почали коментувати її зміни, зазначивши, що нова зачіска їй дуже пасує:

  • "Як тобі гарно"
  • "Правильне рішення"
  • "Ну це вау, звичайно. Ви зовсім інша. Колір - просто шик"
  • "Красуня! Неймовірне перетворення"
  • "Це вау! Розкішна"
  • "Катя, вас не впізнати"
  • "Неймовірна краса. Дуже пасує. Ніжна ніжність".

Дружина Віктора Павліка несподівано змінила імідж: відео

Катерина Репяхова (фото: instagram.com/repyahovakate)

Що відомо про особисте життя Віктора Павліка

Зазначимо, що Катерина Репяхова - четверта дружина Віктора Павліка, який старший за неї на 28 років.

Першу дружину співака звали Лідія, вони побралися, коли Павліку було 18 років. У цьому шлюбі народився син Олександр, який, як і батько, теж став співаком. Нині йому 40 років, він живе із сім'єю у США.

Другою дружиною Павліка була Світлана, яка народила йому у 1987 році доньку Христину. Вона не публічна людина.

Третьою дружиною стала Лариса Созаєва. Майбутнє подружжя познайомилося наприкінці 1990-х, одружилося, а потім кілька разів розходилося і сходилося. У 2016-му пара остаточно розірвала стосунки. У цьому шлюбі народився син Павло, але у 2020 році молодий чоловік помер після тривалої боротьби з онкологією. Йому був 21 рік.

Катерина Репяхова змалку була його фанаткою і часто приходила на його концерти. А познайомилися вони восени 2015 року завдяки другові Каті.

Дівчина збиралася поїхати на концерт Павліка до Одеси, а її друг запропонував перенести все на інший день і вирушити до Миколаєва, де також мав бути виступ. Доля склалася так, що Катерина та Віктор зупинилися в одному готелі та їх номери були поряд.

У 2019 році Павлік зробив Репяховій пропозицію, а в 2020 році вони розписалися. У червні 2021 року у них народився син Михайло.

Дружина Віктора Павліка несподівано змінила імідж: відеоДружина Віктора Павліка несподівано змінила імідж: відео

Віктор Павлік із сином та дружиною (фото: instagram.com/repyahovakate)

Раніше дружина Віктора Павліка поскаржилася на проблеми із здоров'ям.

Також Катерина Репяхова показала трендовий образ із ковбойськими чоботями.

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