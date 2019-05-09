Мурашки по всьому тілу: Лобода зворушливо привітала з 9 травня

Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Світлана Лобода зворушила мережу виконанням

Світлана Лобода опублікувала в соціальній мережі зворушливий відеозапис, який присвятила Дню перемоги у Другій світовій війні. Відповідний ролик зірка виклала в Instagram.

"З Великим Днем, дорогі наші старики. Дякуємо за мир і чисте небо", - написала Лобода.

Підписники неоднозначно сприйняли вітання від співачки. Деяким формулювання фрази здалася грубуватою. Інші ж акцентували увагу на зворушливому виконанні:

Щось мене обурило прям від слова "старики", може краще - ветерани? Поважніше звучить.

Ніхто б не хотів, щоб до нього так зверталися...

Тільки ви вмієте настільки сильно та драматично виконувати подібні пісні.

Це шедевр! Чисто, щиро та з величезною віддачею.

Так зворушливо, сльози на очах...

Спасибі за цю пісню і таке виконання!

Сильний вокал.

Раніше скандальна Світлана Лобода опублікувала ролик, як її взуває персонал і нарвалася на гнівну критику мережі.

Ми писали, що MONATIK переспівав пісню Світлани Лободи "Куля-Дура".

Також нещодавно Світлана Лобода стала жертвою шахрая, який "кинув" співачку на гроші.