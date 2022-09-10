До мурашок по шкірі! Дивіться, як ЗСУ співає гімн України (відео)
Українські захисники демонструють своє єднання і міць не тільки на полі бою. Також наші бійці проникливо заспівали гімн України, показавши небувалу єдність і віру.
Відео, від якого мурашки по шкірі, показали в мережі.
ВСУ заспівали гімн України
"Ось так виглядає потужна зброя української армії, якої немає і ніколи не буде у Путіна і Росії. Непереборна сила вільних людей, згуртованість і відчуття спільної долі нації, де сотні тисяч йдуть в бій проти ворога, що перевершує в десятки разів залізом, але не має і малої частки такої відваги і жертовності", - написав під відео журналіст Юрій Бутусов.
Українці в коментарях висловили своє захоплення такими талантами наших захисників.
- Не можу стримати сліз. Ця сонячна поляна краща і гідніша за будь-які колонні зали. Хлопці, повертайтесь живими!
- Низький уклін нашим Воїнам! Бережи Боже шкірного з них!
- До мурашок по шкірі! До щему в душі!Сльози на очі! Бережи Боже наших воїнів!
- Це неймовірно велично!
- Їм нас ніколи не зрозуміти !!! Хтось (думаю, Бог) включивши код нації !!!
- Рідні наші. Хай Бог захистити шкірного і збереже вас усіх живими і здоровими фізично і душевно, дарує нам Перемогу.
Як ми раніше писали, ЗСУ звільнили понад 30 населених пунктів в Харківській області.
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