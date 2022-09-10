До мурашок по шкірі! Дивіться, як ЗСУ співає гімн України (відео)

Українські захисники демонструють своє єднання і міць не тільки на полі бою. Також наші бійці проникливо заспівали гімн України, показавши небувалу єдність і віру.

ВСУ заспівали гімн України

"Ось так виглядає потужна зброя української армії, якої немає і ніколи не буде у Путіна і Росії. Непереборна сила вільних людей, згуртованість і відчуття спільної долі нації, де сотні тисяч йдуть в бій проти ворога, що перевершує в десятки разів залізом, але не має і малої частки такої відваги і жертовності", - написав під відео журналіст Юрій Бутусов.

Українці в коментарях висловили своє захоплення такими талантами наших захисників.