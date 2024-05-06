Мурахи більше ніколи не пролізуть у ваш дім завдяки цьому народному "хаку"

Навесні у квартирах та приватних будинках іноді з'являються мурахи. І хоча ці комахи дуже маленькі, вони приносять чимало шкоди, а вивести їх непросто. Втім, існує народний "хак" - вам не доведеться купувати спеціальну отруту, адже вигнати мурах можна і без неї.
Чого бояться мурахи та як назавжди їх "виселити", розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Daily Express.
Так, для боротьби з комахами не обов'язково купувати отруту та пастки. Існує декілька перевірених часом методів, які вже стали народними, але багато хто про них забуває. Головними "борцями" з мурахами виявилися вони:
"Ті, хто підозрює, що мурахи є в будинку, але не бачив їх, можуть посипати діатомітовою землею дошки підлоги або шафи. Чудова річ полягає в тому, що його можна використовувати щедро та рясно", - зазначили експерти.
Мурахи активно розмножуються навесні, а тому не гайте час і не думайте, що вони вирішать добровільно залишити вашу оселю у спокою. Дбайте про чистоту, не залишайте бруд та їжу, а також регулярно оглядайте шафки й інші місця, де можуть ховатися комахи.
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