ua en ru
Сб, 04 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Чим накрити паску чи десерт, щоб не зіпсувати глазур. Шеф-кухар вразив простим лайфхаком

Субота 04 травня 2024 09:02
UA EN RU
Чим накрити паску чи десерт, щоб не зіпсувати глазур. Шеф-кухар вразив простим лайфхаком Як зберігати паски (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Український шеф-кухар Анатолій Добровольський вирішив перевірити лайфхак, завдяки якому десерти з кремом можна легко накрити та зберігати, навіть якщо вдома немає спеціальних контейнерів. А у коментарях під його відео юзери зазначили, що цей метод чудово підійде на Великдень, коли господині захочуть накрити паски.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис, яким шеф-кухар поділився на своїй сторінці в Instagram.

Як накрити десерт чи паску, якщо немає контейнера

Так, блогер подивився відео, на якому показали цікавий "хак" з харчовою плівкою. Він вирішив його перевірити та взяв тарілку, на якому стояв десерт.

Потім шеф-кухар обмотав плівку навколо страви так, аби нижній край торкався тарілки, а верхній був у руці. Спочатку це буде мати досить дивний вигляд, але не поспішайте з висновками.

Потім потрібно почати скручувати верхню частину плівку, вона почне наближатися до десерту, а нижня частина має прилипнути до тарілки. І буквально за секунду ви побачите, що усе це перетворилося на досить непоганий "купол".

Десерт дійсно надійно захищений від комах та повітря, тому не буде швидко пересихати й псуватися. До того ж це дуже зручно тоді, коли страва досить велика й не вміщається у звичайні контейнери.

Як реагує мережа

У коментарях під відео Добровольського користувачі пишуть:

  • "Це як маленький мішок для твого торта"
  • "Супер, так зручно!"
  • "Сховаю так свої паски цього Великодня, дякую!".

Нагадаємо, нещодавно ми вже розповідали, як легко зняти стару фарбу з оградки.

Окрім цього, раніше блогерка показала, як приготувати бюджетну вечерю з м'ясом.

Читайте РБК-Україна в Google News
Пасха Лайфхакі Поради
NEWS
Загальна мобілізація в Україні: до чого готуватися всім військовозобов'язаним у травні
Загальна мобілізація в Україні: до чого готуватися всім військовозобов'язаним у травні