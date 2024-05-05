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Потужна магнітна буря накриє Землю вже на Великдень: скільки "штормитиме" та до чого готуватися

Неділя 05 травня 2024 11:29
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Потужна магнітна буря накриє Землю вже на Великдень: скільки "штормитиме" та до чого готуватися Коли буде магнітна буря (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Потужна магнітна буря накриє Землю вже сьогодні, на Великдень. Вона "штормитиме" не один день.

Коли будуть магнітні бурі та як вберегтися від її впливу, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Під час написання матеріалу було використано джерела: Meteoagent, Вікіпедія.

Магнітна буря на Великдень - точні дати

Так, експерти прогнозують початок бурі вже з 5 травня. Але найвищий пік очікується у понеділок.

6 травня "штормитиме" буря шостого рівня. Втім, вже наступного дня усе має закінчитися. 7 травня "магнітка" знизиться до третього рівня.

Потужна магнітна буря накриє Землю вже на Великдень: скільки &quot;штормитиме&quot; та до чого готуватисяКоли буде магнітна буря (скріншот)

Магнітні бурі - що це таке та як підготуватися

Магнітні бурі - це тимчасові коливання магнітного поля Землі, спричинені викидами сонячної енергії.

Люди, які залежні від погоди, можуть відчувати:

  • головний біль
  • втому
  • дратівливість
  • проблеми зі сном
  • біль у м'язах і суглобах
  • погіршення настрою
  • загострення хронічних захворювань.

Як підготуватися до магнітних бур:

  • слідкуйте за прогнозом "магніток"
  • дбайте про своє здоров'я
  • порадьтеся зі своїм лікарем та дізнайтеся, як додатково захиститися від впливу бур.

Раніше ми вже розповідали, що вчені б'ють на сполох через сонячну пляму, ширшу за Землю в 15 разів.

Окрім цього, нещодавно "Джеймс Вебб" представив, як може виглядати наша система після загибелі Сонця.

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Магнітна буря
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