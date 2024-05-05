Потужна магнітна буря накриє Землю вже на Великдень: скільки "штормитиме" та до чого готуватися

Потужна магнітна буря накриє Землю вже сьогодні, на Великдень. Вона "штормитиме" не один день.

Коли будуть магнітні бурі та як вберегтися від її впливу, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Під час написання матеріалу було використано джерела: Meteoagent, Вікіпедія.