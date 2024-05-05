Потужна магнітна буря накриє Землю вже на Великдень: скільки "штормитиме" та до чого готуватися
Потужна магнітна буря накриє Землю вже сьогодні, на Великдень. Вона "штормитиме" не один день.
Коли будуть магнітні бурі та як вберегтися від її впливу, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Під час написання матеріалу було використано джерела: Meteoagent, Вікіпедія.
Магнітна буря на Великдень - точні дати
Так, експерти прогнозують початок бурі вже з 5 травня. Але найвищий пік очікується у понеділок.
6 травня "штормитиме" буря шостого рівня. Втім, вже наступного дня усе має закінчитися. 7 травня "магнітка" знизиться до третього рівня.
Коли буде магнітна буря (скріншот)
Магнітні бурі - що це таке та як підготуватися
Магнітні бурі - це тимчасові коливання магнітного поля Землі, спричинені викидами сонячної енергії.
Люди, які залежні від погоди, можуть відчувати:
- головний біль
- втому
- дратівливість
- проблеми зі сном
- біль у м'язах і суглобах
- погіршення настрою
- загострення хронічних захворювань.
Як підготуватися до магнітних бур:
- слідкуйте за прогнозом "магніток"
- дбайте про своє здоров'я
- порадьтеся зі своїм лікарем та дізнайтеся, як додатково захиститися від впливу бур.
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