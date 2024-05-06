Муравьи больше никогда не пролезут в ваш дом благодаря этому народному "хаку"

Весной в квартирах и частных домах иногда появляются муравьи. И хотя эти насекомые очень маленькие, они приносят немало вреда, а вывести их непросто. Впрочем, существует народный "хак" - вам не придется покупать специальный яд, ведь выгнать муравьев можно и без него.
Чего боятся муравьи и как навсегда их "выселить", рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Express.
Так, для борьбы с насекомыми не обязательно покупать яд и ловушки. Существует несколько проверенных временем и уже ставших народными методов, но многие о них забывают. Главными "борцами" с муравьями оказались они:
"Те, кто подозревает, что муравьи есть в доме, но не видел их, могут посыпать диатомитовой землей доски пола или шкафа. Прекрасная вещь заключается в том, что его можно использовать щедро и обильно", - отметили эксперты.
Муравьи активно размножаются весной, а потому не теряйте время и не думайте, что они решат добровольно оставить ваш дом в покое. Заботьтесь о чистоте, не оставляйте грязь и еду, а также регулярно осматривайте шкафчики и другие места, где могут прятаться насекомые.
Напомним, недавно мы уже рассказывали, чем накрыть паску или десерт, чтобы не испортить глазурь.
Кроме того, ранее стало известно, что мощная магнитная буря накрыла Землю.