В Мукачево уничтожены посылки клиентов Новой почты: все подробности

В Мукачево загорелись склады Новой почты (фото: коллаж РБК-Украина)

В Мукачево загорелись склады Новой почты

Пожар на складах Новой почты в Мукачево в Закарпатской области произошел сегодня, 15 июня. На место инцидента приехало 5 машин из трех пожарных частей, в которых находилось 22 спасателя. Об этом говорится в сообщении ГСЧС Закарпатской области.

Склады начали гореть рано утром. В 5:35 спасатели получили сообщение об инциденте, который произошел на улице Кооперативной. В 6:14 пожарным удалось локализировать возгорание, а уже в 7:05 пожар был полностью потушен.

В Мукачево загорелись склады Новой почты (фото: zk.dsns.gov.ua)

К счастью, никто в пожаре не пострадал, кроме посылок клиентов компании. Руководство Новой почты отметило, что компания выплатит компенсацию всем клиентам, чьи посылки пострадали в результате пожара. Размер выплат будет осуществляться в зависимости от оценочной стоимости посылок.

В Мукачево загорелись склады Новой почты (фото: zk.dsns.gov.ua)

В данный момент правоохранители устанавливают причину возгорания.

В Мукачево загорелись склады Новой почты (фото: zk.dsns.gov.ua)

Напомним, что во Львовской области загорелся поезд. При этом пассажиры поезда не растерялись и начали активно тушить пожар самостоятельно, не дожидаясь приезда спасателей. Воду носили ведрами из пруда.

Ранее сообщалось о том, что пока матери валялись пьяные, пожар под Одессой унес жизни четырех девочек. Двум девочкам было около двух лет, а двум по одному году.