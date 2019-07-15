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У Мукачеві знищені посилки клієнтів Нової пошти: усі подробиці

STYLERЖиття    15.07.2019 - 18:04
У Мукачеві знищені посилки клієнтів Нової пошти: усі подробиці
У Мукачеві загорілися склади Нової пошти (фото: колаж РБК-Україна)

У Мукачеві загорілися склади Нової пошти

Пожежа на складах Нової пошти у Мукачево Закарпатської області сталася сьогодні, 15 червня. На місце інциденту приїхало 5 машин з трьох пожежних частин, в яких знаходилося 22 рятувальника. Про це йдеться в повідомленні ДСНС Закарпатської області.

Склади почали горіти рано вранці. В 5:35 рятувальники отримали повідомлення про інцидент, який стався на вулиці Кооперативній. В 6:14 пожежникам вдалося локалізувати загоряння, а вже в 7:05 пожежу було повністю ліквідовано.

У Мукачеві знищені посилки клієнтів Нової пошти: усі подробиціУ Мукачеві знищені посилки клієнтів Нової пошти: усі подробиці

У Мукачеві загорілися склади Нової пошти (фото: zk.dsns.gov.ua)

На щастя, у пожежі ніхто не постраждав, крім посилок клієнтів компанії. Керівництво Нової пошти зазначило, що компанія виплатить компенсацію всім клієнтам, чиї посилки постраждали в результаті пожежі. Розмір виплат буде здійснюватися в залежності від оціночної вартості посилок.

У Мукачеві знищені посилки клієнтів Нової пошти: усі подробиці

У Мукачеві загорілися склади Нової пошти (фото: zk.dsns.gov.ua)

В даний момент правоохоронці встановлюють причину займання.

У Мукачеві знищені посилки клієнтів Нової пошти: усі подробиці

У Мукачеві загорілися склади Нової пошти (фото: zk.dsns.gov.ua)

Нагадаємо, що у Львівській області загорівся потяг. При цьому пасажири поїзда не розгубилися і почали активно гасити пожежу самостійно, не чекаючи приїзду рятувальників. Воду носили відрами з ставка.

Раніше повідомлялося про те, що поки матері валялися п'яні, пожежа під Одесою забрав життя чотирьох дівчаток. Двом дівчаткам було близько двох років, а двом по одному року.

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