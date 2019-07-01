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Пока матери валялись пьяные: пожар под Одессой унес жизни четырех девочек

STYLERПроисшествия    01.07.2019 - 14:13
Пока матери валялись пьяные: пожар под Одессой унес жизни четырех девочек
Пожар под Одессой унес жизни четырех детей (коллаж: РБК-Украина)

Пожар в Одесской области вспыхнул утром, а горе-матери уже были пьяные

При пожаре в селе Черное Окнянского района Одесской области погибли четверо маленьких детей. Двум девочкам было около двух лет, а двум по году. Их дома одних оставили две горе-матери, подружки по бутылке. Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

Сигнал о пожаре поступил на линию "101" 1 июля в 8:19. Пожарным удалось полностью потушить возгорание, которое охватило 40 квадратных метров частного дома.

Впоследствии на пепелище обнаружили тела четырех маленьких девочек. Их юные матери, которые уже были пьяные в восемь утра, оставили детей на произвол судьбы и пошли "продолжать вечеринку" в соседний двор.

Экспертиза уже установила, что 19-ти летняя и 23-летняя женщины были в состоянии алкогольного опьянения.

Пока матери валялись пьяные: пожар под Одессой унес жизни четырех девочек

Пожар под Одессой унес жизни четырех детей (фото: dumskaya.net)

"В настоящее время проводится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, родители детей. Решается вопрос о квалификации уголовного производства", - прокомментировал событие начальник Подольского ОП Николай Песчанский.

Как сообщалось ранее, в Киеве 29 июня в мастерском цехе на территории управления спецмашин "Киевгорстроя" начался серьезный пожар, который унес жизнь рабочего.

Также мы писали о том, что недавно под Днепром загорелась электричка на ходу, чтобы спастись, люди выпрыгивали из вагонов.

Напомним, недавно в зоне ООС вспыхнул небывалой силы пожар. Возгорание вызвало еще большую опасность тем, что начали детонировать неразорванные снаряды, оставшиеся со времени обстрела города оккупантами.

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