MTV Video Music Awards 2024: як пройшла церемонія та хто отримав головні нагороди (відео)

Переможці премії MTV Video Music Awards 2024

У номінації "Відео року" перемогу віддали Taylor Swift та Post Malone за їхній кліп на пісню "Fortnight". За 4 місяці ролик зібрав понад 107 мільйонів переглядів. Ця робота також принесла їм перемоги в номінаціях "Найкраща колаборація року", "Найкраща режисерська робота" та "Найкраща пісня літа".

Співачка та репер отримали нагороду і під гучні оплески подякували всім, хто був причетний до створення кліпу.

Артистом року стала Тейлор Свіфт. Також вона перемогла у номінації "Найкращий поп-виконавець" . Співачка традиційно опинилася у центрі уваги на церемонії MTV, адже вона отримує нагороди вже багато років поспіль.

У номінації "Пісня року" нагороду отримала Sabrina Carpenter з треком "Espresso". Вона виступила зі своїми хітами та була неперевершеною.

Співачка дуже хвилювалася, але у своїй промові зазначила, що насамперед вдячна фанам, які її дуже підтримують.

Найкращим новим артистом було названо співачку Chappell Roan. На церемонії вона виступила з піснею "Good Luck, Babe!" та яскравим номером.

Коли артистка вийшла отримувати нагороду, вона взяла з собою блокнот, щоб не забути промову. Співачка сміялася і жартувала, а також розчулила фанів словами про перемогу.

У номінації "Push Performance of The Year" перемогу здобула південнокорейська група LE SSERAFIM. Нагороду їм приніс міні-альбом EASY. На церемонії вони "запалили" з треком "Crazy".

А в номінації "Найкращий хіп-хоп-кліп" переміг Емінем з відео "Houdini". Артист "підірвав" сцену своїм виступом. Він і всі танцюристи були в білих перуках. До речі, цей кліп також переміг у номінації "Найкращі візуальні ефекти".

Нагороду за "Найкраще R&B відео" здобула SZA з кліпом "Snooze". За рік її робота зібрала на YouTube понад 83 мільйони переглядів.

Нагороду в номінації "Найкраще альтернативне відео" отримав Benson Boone за кліп на пісню "Beautiful Things".

А у категорії "Найкраще рок-відео" переміг Lenny Kravitz. Артист переміг із кліпом на пісню "Human". І на церемонії Ленні виступив зі своїми хітами, буквально змусивши всіх глядачів та гостей піднятися з місць, щоб "відірватися" під легендарні пісні.

Приз за "Найкраще латинське відео" здобула Anitta з кліпом на трек "Mil Veces". Вона також виступила на церемонії зі своїми запальними хітами.

Нагороду за "Краще К-поп відео" здобула LISA з кліпом "Rockstar". На сцені вона влаштувала яскраве шоу, виконавши одразу кілька своїх пісень.

У номінації "Найкраще афробітс відео" перемогу здобула Tyla з кліпом на трек "Water".

Також було оголошено назву кліпа-переможця в номінації "Найкраще відео з посланням". Нагороду отримала робота Біллі Айліш - за ролик до пісні "What Was I Made For?".

Нагороду за "Найкращу операторську роботу" отримав кліп Аріани Гранде "we can't be friends (wait for your love)". А перемогу у номінації "Найкраща хореографія" присудили кліпу Dua Lipa на пісню "Houdini". У категорії "Найкраща операторська робота" перемогло відео від Megan Thee Stallion на трек "BOA".

Також було визначено "Найкраще трендове відео". Ним виявився кліп від Megan Thee Stallion feat. Yuki Chiba на пісню "Mamushi".

"Найкращим гуртом" був названий колектив SEVENTEEN, а в категорії VMAs Most Iconic Performance (нагорода за найкращий виступ) була присуджена Кетті Перрі - за її номер із піснею "Roar" у 2013 році.