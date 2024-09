MTV Video Music Awards 2024: как прошла церемония и кто получил главные награды (видео)

Победители премии MTV Video Music Awards 2024

В номинации "Видео года" победу отдали Taylor Swift и Post Malone за их клип на песню "Fortnight". За 4 месяца ролик собрал более 107 миллионов просмотров. Эта работа также принесла им победы в номинациях "Лучшая коллаборация года", "Лучшая режиссерская работа" и "Лучшая песня лета".

Певица и репер получили награду и под громкие аплодисменты поблагодарили всех, кто был причастен к созданию клипа.

Артистом года стала Тейлор Свифт. Также она победила в номинации "Лучший поп-исполнитель". Певица традиционно оказалась в центре внимания на церемонии MTV, ведь она получает награды уже много лет подряд.

В номинации "Песня года" награду получила Sabrina Carpenter с треком "Espresso". Она выступила со своими хитами и была непревзойденной.

Певица очень волновалась, но в своей речи отметила, что в первую очередь благодарна фанам, которые очень ее поддерживают.

Лучшим новым артистом была названа певица Chappell Roan. На церемонии она выступила с песней "Good Luck, Babe!" и ярким номером.

Когда артистка вышла получать награду, она взяла с собой блокнот, чтобы не забыть речь. Певица смеялась и шутила, а также тронула фанов словами о победе.

В номинации "Push Performance of The Year" победу одержала южнокорейская группа LE SSERAFIM. Награду им принес мини-альбом "EASY". На церемонии они "зажгли" с треком "Crazy".

А в номинации "Лучший хип-хоп-клип" победил Эминем с видео "Houdini". Артист "взорвал" сцену своим выступлением. Он и все танцоры были в белых париках. К слову, этот клип также победил в номинации "Лучшие визуальные эффекты".

Награду за "Лучшее R&B видео" получила SZA с клипом "Snooze". За год ее работа собрала на YouTube более 83 миллионов просмотров.

Награду в номинации "Лучшее альтернативное видео" получил Benson Boone за клип на песню "Beautiful Things".

А в категории "Лучшее рок-видео" победил Lenny Kravitz. Артист победил с клипом на песню "Human". И на церемонии Ленни выступил со своими хитами, буквально заставив всех зрителей и гостей подняться с мест, чтобы "оторваться" под легендарные песни.

Приз за "Лучшее латинское видео" получила Anitta с клипом на трек "Mil Veces". Она тоже выступила на церемонии со своими зажигательными хитами.

Награду за "Лучшее К-поп видео" получила LISA с клипом "Rockstar". На сцене она устроила яркое шоу, исполнив сразу несколько своих песен.

В номинации "Лучшее афробитс видео" победу одержала Tyla с клипом на трек "Water".

Также был объявлен клип-победитель в номинации "Лучшее видео с посланием". Награду получила работа Билли Айлиш - за ролик к песне "What Was I Made For?".

Награду за "Лучшую операторскую работу" получил клип Арианы Гранде "we can’t be friends (wait for your love)". А победу в номинации "Лучшая хореография" присудили клипу Dua Lipa на песню "Houdini". В категории "Лучшая операторская работа" победило видео от Megan Thee Stallion на трек "BOA".

Также было определено "Лучшее трендовое видео". Им оказался клип от Megan Thee Stallion feat. Yuki Chiba на песню "Mamushi".

"Лучшей группой" был назван коллектив SEVENTEEN, а в категории VMAs Most Iconic Performance (награда за лучшее выступление) была присуждена Кэтти Перри - за ее номер с песней "Roar" в 2013 году.