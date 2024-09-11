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Майкл Дуглас несподівано показався у Києві: що відомо про візит актора

Середа 11 вересня 2024 16:10
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Майкл Дуглас несподівано показався у Києві: що відомо про візит актора Майкл Дуглас (Фото: instagram.com/michaelkirkdouglas)
Автор: Любов Блажко

Відомий голлівудський актор, лауреат премії "Оскар" Майкл Дуглас приїхав до України. Він разом з сином Діланом вже встиг відвідати Михайлівський Золотоверхий монастир, Михайлівську площу, парк Володимирська гірка, а також вони завітали до Андріївської церкви.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Facebook-сторінку Управління туризму та промоції Київської міської державної адміністрації розповідає про це детальніше.

Що відомо

Так, знаменитість підтримує нашу країну від початку повномасштабного вторгнення РФ. Дуглас уже мав змогу оглянути мальовничі краєвиди Дніпра, архітектурні споруди, і почесний гість був приємно вражений красою українського міста.

Також він активно цікавився історичними подіями, які відбувалися у Києві.

До української столиці чоловік прибув з важливою метою - актор долучиться до участі у Саміті перших леді та джентльменів, який пройде вже завтра, 12 вересня.

Майкл Дуглас несподівано показався у Києві: що відомо про візит актораМайкл Дуглас у Києві (Фото: facebook.com/gotokyiv)

Що відомо про Дугласа та його позицію щодо війни в Україні

Дуглас навчався у військовій академії, а потім захопився кінематографом і вступив до Каліфорнійського університету на факультет драматичного мистецтва.

Пізніше почав шлях акторства, а також став продюсером стрічки Мілоша Формана "Пролітаючи над гніздом зозулі". Фільм з Джеком Ніколсоном у головній ролі завоював 5 "Оскарів" і був визнаний "Найкращим фільмом року".

Що стосується особистого життя, то першою дружиною Майкла була донька австрійського дипломата Діандра Лукер, з якою він розлучився. У цьому шлюбі у них народився син Камерон.

Майкл Дуглас несподівано показався у Києві: що відомо про візит актораДугласу 79 років (Фото: instagram.com/michaelkirkdouglas)

Другою і нинішньою обраницею актора стала британська акторка Кетрін Зета-Джонс, і різниця між ними у віці - 25 років.

У цьому шлюбі у них народилося двоє дітей: син Ділан, з яким актор приїхав до Києва, та дочка Керіс.

У серпні 2013 Дуглас заявляв, що хоче розлучитися із Зетою Джонс на тлі того, що не в змозі терпіти "глобальну депресію, яскраво виражену через проблеми зі здоров'ям у Кетрін". Проте через три місяці пара відновила стосунки, і після вони чітко дали зрозуміти, що їм вдалося досягнути порозуміння одне з одним.

Майкл Дуглас несподівано показався у Києві: що відомо про візит актораМайкл Дуглас несподівано показався у Києві: що відомо про візит актораАктор і його обраниця Кетрін Зета-Джонс (Фото: instagram.com/michaelkirkdouglas)

Що ж стосується позиції Дугласа щодо війни в Україні, то він активно підтримує українців, як можна зрозуміти.

Раніше актор вручав нагороду PEN/Barbey Freedom to Write Award дружині та дочці незаконно ув'язненого в Криму українського журналіста Владислава Єсипенка Катерині.

На доріжку зірка вийшов у класичному костюмі, а у нагрудній кишені у нього була в'язана хустинка у вигляді синьо-жовтого прапора України. Також у руках Дугласа була табличка Stand With Vladislav Yesypenko! #Ukraine

Тим часом Оля Полякова показала рідкісне фото з чоловіком та повідомила про свято в її родині.

Також ми писали, що фільм про Назарія Яремчука тепер можна подивитися на Netflix.

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