MTV EMA 2023: імена переможців музичної премії
Тейлор Свіфт і Нікі Мінаж (фото: колаж РБК-Україна)
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на на сайт MTV EMA.
Повний список переможців MTV EMA Awards 2023
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Найкращий афробіт: Rema
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Найкраща альтернативна музика: Лана Дель Рей
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Найкращий виконавець: Тейлор Свіфт
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Найкраща електронна музика: David Guetta
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Найкращий хіп-хоп: Нікі Мінаж
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Найкращий k-pop: Чонгук
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Найкраща латинська музика: Anitta
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Найкращий живий виступ: Тейлор Свіфт
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Найкращий новий виконавець: Peso Pluma
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Найкраща поп-музика: Біллі Айліш
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Найкращий музичний прорив: Tomorrow X Together
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Найкращий R&B: Chris Brown
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Найкращий рок: Maneskin
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Найкраща пісня: Jungkook feat. Latto - Seven
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Найкраще музичне відео: Taylor Swift - Anti-hero
Регіональні номінації
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Найкращий африканський виконавець: Diamond Platnumz
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Найкращий азійський виконавець: BE: FIRST
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Найкращий австралійський виконавець: Kylie Minogue
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Найкращий бразильський виконавець: Matue
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Найкращий канадський виконавець: Shania Twain
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Найкращий карибський виконавець: Young Miko
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Лучший датский исполнитель: FLEMMING
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Лучший французский исполнитель: Bigflo & Oli
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Лучший немецкий исполнитель: Kontra K
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Лучший венгерский исполнитель: ajsa luna
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Лучший индийский исполнитель: Tsumyoki
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Лучший итальянский исполнитель: Maneskin
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Лучший северный латиноамериканский исполнитель: Kenia OS
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Лучший центральный латиноамериканский исполнитель: Feid
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Лучший южный латиноамериканский исполнитель: Lali
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Лучший новозеландский исполнитель: SIX60
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Лучший скандинавский исполнитель: Käärijä
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Лучший польский исполнитель: Doda
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Лучший португальский исполнитель: Bispo
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Лучший испанский исполнитель: Samantha Hudson
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Лучший швейцарский исполнитель: Gjon’s Tears
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Лучший британский и ирландский исполнитель: Tom Grennan
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Лучший американский исполнитель: Ники Минаж