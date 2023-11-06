"Бог металу" на стилі. Один з найкращих музикантів світу одягнув українську вишиванку (фото)
Відомий британський музикант, автор пісень та продюсер, вокаліст хеві-метал гурту Judas Priest Роб Гелфорд вдягнув вишиванку від українського виробника Etnodim.
Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис Metal Pilgrim в Instagram.
Що відомо про вишиванку
Чорна вишиванка з білим орнаментом - з чоловічої колекції виробника Ethnodim. Зараз в інтернет-магазині така коштує 4400 гривень. Вона з льону, вишита бавовняними нитками гладдю.
Це пряма сорочка з коміром стійкою, спереду розріз з застібкою на кнопку. Комір та манжети також оброблені вишивкою. У вишивці використані хрести, булави, мечі, дубове листя, стилізований герб та інші - символи сміливості, міцності, боротьби та історичного шляху України.
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Також стало відомо, що легендарному музиканту ця вишиванка була подарована.
"Я такий радий, що мій подарунок досяг Металевого Бога" Тепер у Роба Гелфорда є справжня вишиванка, традиція якої йде у глибину віків. Це Metal AF!", - написав Metal Pilgrim.
Роб Гелфорд в українській вишиванці (фото: instagram.com/metal_pilgrim)
Чим відомий Роб Гелфорд
Це відомий британський рок-музикант, вокаліст хеві-метал гурту Judas Priest.
За версією журналу Classic Rock, Хелфорд займає 9 місце у рейтингу найкращих фронтменів рок-музики. За потужні вокальні дані та значний внесок у розвиток метала Гелфорд отримав прізвисько Metal God (Бог металу).
У першому гурті він опинився у 15 років - його лідером був шкільний вчитель. Після школи він потрапив на роботу у Великий театр у Вулвергемптоні - був учнем освітлювача ті зіграв кілька аматорських ролей. Так у нього проявилося бажання виступати на сцені.
Рокер є відкритим гомосексуалом від 1998 року, він підтримує ЛГБТ.
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