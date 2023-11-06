MTV EMA 2023: имена победителей музыкальной премии
Тейлор Свифт и Ники Минаж (фото: коллаж РБК-Украина)
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт MTV EMA.
Полный список победителей MTV EMA Awards 2023
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Лучший афробит: Rema
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Лучшая альтернативная музыка: Лана Дель Рэй
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Лучший исполнитель: Тейлор Свифт
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Лучшая электронная музыка: David Guetta
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Лучший хип-хоп: Ники Минаж
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Лучший k-pop: Чонгук
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Лучшая латинская музыка: Anitta
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Лучшее живое выступление: Тейлор Свифт
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Лучший новый исполнитель: Peso Pluma
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Лучшая поп-музыка: Билли Айлиш
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Лучший музыкальный прорыв: Tomorrow X Together
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Лучший R&B: Chris Brown
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Лучший рок: Maneskin
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Лучшая песня : Jungkook feat. Latto - Seven
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Лучшее музыкальное видео : Taylor Swift - Anti-hero
Региональные номинации
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Лучший африканский исполнитель: Diamond Platnumz
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Лучший азиатский исполнитель: BE: FIRST
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Лучший австралийский исполнитель: Kylie Minogue
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Лучший бразильский исполнитель: Matue
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Лучший канадский исполнитель: Shania Twain
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Лучший карибский исполнитель: Young Miko
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Лучший датский исполнитель: FLEMMING
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Лучший французский исполнитель: Bigflo & Oli
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Лучший немецкий исполнитель: Kontra K
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Лучший венгерский исполнитель: ajsa luna
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Лучший индийский исполнитель: Tsumyoki
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Лучший итальянский исполнитель: Maneskin
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Лучший северный латиноамериканский исполнитель: Kenia OS
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Лучший центральный латиноамериканский исполнитель: Feid
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Лучший южный латиноамериканский исполнитель: Lali
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Лучший новозеландский исполнитель: SIX60
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Лучший скандинавский исполнитель: Käärijä
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Лучший польский исполнитель: Doda
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Лучший португальский исполнитель: Bispo
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Лучший испанский исполнитель: Samantha Hudson
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Лучший швейцарский исполнитель: Gjon's Tears
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Лучший британский и ирландский исполнитель: Tom Grennan
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Лучший американский исполнитель: Ники Минаж